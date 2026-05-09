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Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

09 мая 2026 05:34
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Сегодня, 9 Мая, – священная для каждого белоруса дата, день нашей гордости и вечной памяти. Сохранение правды о той войне и единство народа остаются главными ориентирами государства. Свои поздравления соотечественникам с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и слова глубокой признательности героям адресовал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне-2

«Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого. Поэтому Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к развитию вместо разрушения, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

«Наш долг – быть достойными памяти героических предков, сумевших выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин израненную страну. Низкий поклон дорогим ветеранам, вечная память павшим воинам, патриотам и безвинным жертвам беспощадной войны».

Президент Беларуси убежден, что правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения, определяет ценности, объединяет и вдохновляет на созидание. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, добра и благополучия. 

# Александр Лукашенко # День Победы

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