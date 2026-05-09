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«Забег отважных» собрал любителей спорта в Парке Победы Минска

09 мая 2026 12:56
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«Забег отважных» собрал любителей спорта в Парке Победы Минска-0

9 Мая в парке Победы г. Минска прошла акция «Забег отважных», пишет СТВ. В мероприятии приняли участи минчане и гости города, приверженные активному образу жизни.

Участникам марафона предстояло преодолеть трассу протяженностью 2000 м, где на пути им встречались препятствия в виде шин, барьеров, боевой техники, колючей проволоки и пожарных бумов.

В 2026 году забег прошел в 10-й раз. Финишировав участники делились впечатлениями, отмечая важность празднования Дня Победы в окружении друзей и единомышленников.

# День Победы

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