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Вступительная кампания: какие корректировки при сдаче ЦТ и ЦЭ вступят в силу в 2026 году

11 мая 2026 13:46
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В Беларуси начинается основной этап вступительной кампании. Скоро выпускники и абитуриенты приступят к сдаче ЦЭ и ЦТ. В 2026 году процедура проведения испытаний прошла через ряд корректировок, которые касаются как заполнения документов, так и безопасности в аудиториях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительная кампания: какие корректировки при сдаче ЦТ и ЦЭ вступят в силу в 2026 году-2

Теперь в бланках регистрации вместо серии и номера паспорта указывается только идентификационный номер. Строго запрещено выносить из аудиторий любые материалы: от самих тестов до черновиков и личных заметок с условиями задач. При сдаче таких учебных предметов как химия и физика разрешено использовать простой однострочный калькулятор.

Вступительная кампания: какие корректировки при сдаче ЦТ и ЦЭ вступят в силу в 2026 году-4

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:
Самое основное, что в этом году разрешено детям с заболеваниями, такими как сахарный диабет, пользоваться средствами контроля здоровья. Это мобильные телефоны и иные технические средства, которые позволяют поддерживать состояние здоровья.

На ЦЭ зарегистрировано более 59 тысяч человек, на ЦТ – свыше 66 тысяч. Самыми востребованными предметами стали государственные и иностранные языки, а также физика, математика и обществоведение.

# Дмитрий Миронов # Вступительная кампания

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