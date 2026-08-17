Новости по тегу #Статистика

Весьма «говорящие» цифры в разрезе первого полугодия озвучили в Национальном статистическом комитете.
Белстат подготовил статобзор ко Дню защиты детей.
В Беларуси рост цен на продовольствие показал замедление.
Согласно свежим цифрам от Белстата, в стране официально трудятся более 4 миллионов 122 тысяч белорусов.
С 2022 по 2025 годы вырос процент граждан, удовлетворенных условиями проживания в регионах, пострадавших от чернобыльской аварии.
Всего за 2025 год в центральном регионе зарегистрировано свыше 10,5 тысяч правонарушений.
Учитывались различные показатели: цены на продукты питания, аренду жилья, услуги ресторанов. Сравнили и общую покупательную способность населения.
Даже привычные бытовые дела складываются в серьезную часть жизненного времени, а выходные становятся не только временем отдыха, но и посвящены заботам о доме и семье.
Статистику официально признал Оксфордский университет.
В Национальном статистическом комитете озвучили среднюю продолжительность жизни белорусов.
По данным Евростата, за год стоимость электричества в Польше выросла почти на 20 %.
Исследование показало: 10 лет назад на уход за собой белорусы тратили на 29 минут меньше, а свободного времени было на 18 минут больше. Сейчас мы спим на 16 минут дольше, на 4 минуты выросла продолжительность приема пищи.
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