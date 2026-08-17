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Новости по тегу #Статистика

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%
17 августа 2026 17:15

Реальные денежные доходы белорусов выросли на 8%

Белстат опубликовал рейтинг самых популярных имен в Беларуси
01 июня 2026 13:56

Белстат опубликовал рейтинг самых популярных имен в Беларуси

Рост цен на продукты питания в Беларуси замедлился
12 мая 2026 10:51

Рост цен на продукты питания в Беларуси замедлился

Белстат составил портрет работающих белорусов
02 мая 2026 16:55

Белстат составил портрет работающих белорусов

Более 80% жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, удовлетворены условиями проживания
17 апреля 2026 17:18

Более 80% жителей регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, удовлетворены условиями проживания

Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома
06 февраля 2026 14:00

Количество преступлений в Минской области снизилось на 20% – УВД Миноблисполкома

Минск вошёл в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни
07 января 2026 16:58

Минск вошёл в число наиболее доступных городов мира по стоимости жизни

Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни
05 января 2026 07:54

Белстат: среднестатистический белорус тратит на приготовление пищи 2,5 года жизни

В Беларуси индекс бедности намного ниже, чем в странах ЕС
29 декабря 2025 17:03

В Беларуси индекс бедности намного ниже, чем в странах ЕС

В Беларуси выросла продолжительность жизни – данные Белстата
21 декабря 2025 18:38

В Беларуси выросла продолжительность жизни – данные Белстата

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС
25 ноября 2025 19:57

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС

Белстат подвёл итоги обследования бюджета времени населения
14 ноября 2025 07:11

Белстат подвёл итоги обследования бюджета времени населения