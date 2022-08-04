«Белорусский фонд мира» призвал мировое сообщество отказаться от санкций

Новости Беларуси. Несправедливо введенные против нашей страны санкции стали предметом обсуждения «Белорусского фонда мира». Встреча состоялась в Минске 4 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего речь шла о неправомерности тех экономических ограничений, которые исходят от Запада. Представители объединения из всех регионов Беларуси не только едины во мнении, что санкции нацелены на разрушение страны, но и во всеуслышание обратились к мировому сообществу с призывом отказаться от подобных механизмов принуждения и решать конфликты цивилизованным путем.

Максим Мисько, председатель правления «Белорусского фонда мира»:

Сегодня мы хотим обратиться к международному сообществу в лице глав основных европейских государств, Соединенных Штатов Америки, руководителей ООН, ОБСЕ и высказать свое отношение от имени простых людей, белорусов. В отношении беспрецедентных и, на наш взгляд, необоснованных санкций, которые применяются в адрес нашей страны, в адрес простых людей. Мы, конечно, будем сегодня опираться на международные договоры, мы хотим напомнить о Будапештском меморандуме, в рамках которого Беларусь была первой страной, которая вывела со своей территории все ядерное вооружение. И мировое сообщество обязалось гарантировать нашей стране политическую, территориальную и экономическую в том числе безопасность.