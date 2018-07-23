Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника
Новости Беларуси. За 2017 год налоговые органы, проверяя нанимателей, установили 107 фактов нарушения из так называемой «серой» реальности, сообщили в программе «Добро пожаловаться».
Зарплата работникам начислялась, но не выплачивалась или была ниже минимального гарантированного уровня.
Всё это – обратная сторона медали под названием «зарплата в конверте». Почему выигрыш на короткой дистанции зачастую оборачивается потерями в долгосрочной перспективе? И как быть, если заработанная копейка не идёт в руки, а чужой рубль бережёт? Сегодня ответы на эти вопросы ищут в семье Зданович.
Елена Зданович, минчанка:
Мы нашли объявление на работу автомойщиком в паркинге, который находится рядом. Сын согласился работать не только днем, но и ночью. А ночи как таковые не оплачивались.
Он отрабатывал день, оставался в ночь и снова отрабатывал день свою смену.
Смена длится с 8 утра до 10 вечера.
У сына Елены – задержка психического развития, найти работу ему было непросто, а потому своим местом на автомойке молодой человек дорожил. Трудился добросовестно.
И очень смущался, когда приходилось задавать вопросы о заработной плате.
Не выяснили в семье и как оформили Диму. О том, что он невольно стал участником «теневой» экономики без права на заработную плату, стало ясно спустя два месяца бесплатного труда.
Елена Зданович:
Прошёл май – ни копейки, июнь. Я приходила к ним 18 июня, пыталась поговорить, просила показать документы договора-подряда, чтобы выяснить, идут ли отчисления на сына.
Но на контакт здесь со мной не шли.
Зарплата в конвертах. Без подоходного налога, взносов в Фонд социальной защиты. Это явление присуще всем экономикам, но оценка масштабов условна. В Беларуси сотрудники налоговой в ходе проверок устанавливают такие факты в среднем на 6 предприятий из 100. За нарушения – административные взыскания.
Но что думает руководство автомойки,
и как там могут объяснить использование бесплатной рабочей силы?
Беседа корреспондента СТВ с директором автомойки:
- Здравствуйте!
- Я не буду ничего говорить.
- Почему человеку деньги не выплачиваете, он работал у Вас бесплатно?
- Кому? Все выплачено! Не буду ничего говорить.
И если директор автомойки от комментариев отказывается, то юристы охотно комментируют сложившуюся ситуацию и готовы отстаивать права потребителя в соответствии с законодательством.
Алексей Колокуцкий, юрист:
Даже если трудовые отношения документально не оформлены, в любом случае работник имеет право на получение заработной платы в виду того, что наниматель фактически допустил его к осуществлению трудовых обязанностей. Если наниматель не выплачивает работнику заработную плату,
нарушается трудовое законодательство.
Что влечет в свою очередь к привлечению нанимателя к административной ответственности. Если права работника нарушены, работник имеет право обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь либо с исковым заявлением в суд.
О нарушениях трудового законодательства директором автомойки мы сообщили в Департамент государственной инспекции труда, а также в налоговую инспекцию. Инициирована проверка, о результатах которой мы непременно расскажем чуть позже.