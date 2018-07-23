Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника

Зарплата работникам начислялась, но не выплачивалась или была ниже минимального гарантированного уровня.

Новости Беларуси. За 2017 год налоговые органы, проверяя нанимателей, установили 107 фактов нарушения из так называемой «серой» реальности, сообщили в программе «Добро пожаловаться» .

Всё это – обратная сторона медали под названием «зарплата в конверте». Почему выигрыш на короткой дистанции зачастую оборачивается потерями в долгосрочной перспективе? И как быть, если заработанная копейка не идёт в руки, а чужой рубль бережёт? Сегодня ответы на эти вопросы ищут в семье Зданович. Елена Зданович, минчанка: Мы нашли объявление на работу автомойщиком в паркинге, который находится рядом. Сын согласился работать не только днем, но и ночью. А ночи как таковые не оплачивались.

Он отрабатывал день, оставался в ночь и снова отрабатывал день свою смену.

Смена длится с 8 утра до 10 вечера.

У сына Елены – задержка психического развития, найти работу ему было непросто, а потому своим местом на автомойке молодой человек дорожил. Трудился добросовестно.

И очень смущался, когда приходилось задавать вопросы о заработной плате.

Не выяснили в семье и как оформили Диму. О том, что он невольно стал участником «теневой» экономики без права на заработную плату, стало ясно спустя два месяца бесплатного труда.

Елена Зданович:

Прошёл май – ни копейки, июнь. Я приходила к ним 18 июня, пыталась поговорить, просила показать документы договора-подряда, чтобы выяснить, идут ли отчисления на сына.

Но на контакт здесь со мной не шли.

Зарплата в конвертах. Без подоходного налога, взносов в Фонд социальной защиты. Это явление присуще всем экономикам, но оценка масштабов условна. В Беларуси сотрудники налоговой в ходе проверок устанавливают такие факты в среднем на 6 предприятий из 100. За нарушения – административные взыскания.