Прямой эфир

Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника

23 июля 2018 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За 2017 год налоговые органы, проверяя нанимателей, установили 107 фактов нарушения из так называемой «серой» реальности, сообщили в программе «Добро пожаловаться».

Зарплата работникам начислялась, но не выплачивалась или была ниже минимального гарантированного уровня.

Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника-1

Всё это – обратная сторона медали под названием «зарплата в конверте». Почему выигрыш на короткой дистанции зачастую оборачивается потерями в долгосрочной перспективе? И как быть, если заработанная копейка не идёт в руки, а чужой рубль бережёт? Сегодня ответы на эти вопросы ищут в семье Зданович.
Елена Зданович, минчанка:
Мы нашли объявление на работу автомойщиком в паркинге, который находится рядом. Сын согласился работать не только днем, но и ночью. А ночи как таковые не оплачивались.

Он отрабатывал день, оставался в ночь и снова отрабатывал день свою смену.

Смена длится с 8 утра до 10 вечера.

У сына Елены – задержка психического развития, найти работу ему было непросто, а потому своим местом на автомойке молодой человек дорожил. Трудился добросовестно.

И очень смущался, когда приходилось задавать вопросы о заработной плате.

Не выяснили в семье и как оформили Диму. О том, что он невольно стал участником «теневой» экономики без права на заработную плату, стало ясно спустя два месяца бесплатного труда.

Елена Зданович:
Прошёл май – ни копейки, июнь. Я приходила к ним 18 июня, пыталась поговорить, просила показать документы договора-подряда, чтобы выяснить, идут ли отчисления на сына.

Но на контакт здесь со мной не шли.

Зарплата в конвертах. Без подоходного налога, взносов в Фонд социальной защиты. Это явление присуще всем экономикам, но оценка масштабов условна. В Беларуси сотрудники налоговой в ходе проверок устанавливают такие факты в среднем на 6 предприятий из 100. За нарушения – административные взыскания.

Но что думает руководство автомойки,

Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника-4

и как там могут объяснить использование бесплатной рабочей силы?
Беседа корреспондента СТВ с директором автомойки:
- Здравствуйте!
- Я не буду ничего говорить.
- Почему человеку деньги не выплачиваете, он работал у Вас бесплатно?
- Кому? Все выплачено! Не буду ничего говорить.

Зарплата в конвертах: директор минской автомойки отказывается оплачивать работу сотрудника-6

И если директор автомойки от комментариев отказывается, то юристы охотно комментируют сложившуюся ситуацию и готовы отстаивать права потребителя в соответствии с законодательством.
Алексей Колокуцкий, юрист:
Даже если трудовые отношения документально не оформлены, в любом случае работник имеет право на получение заработной платы в виду того, что наниматель фактически допустил его к осуществлению трудовых обязанностей. Если наниматель не выплачивает работнику заработную плату,

нарушается трудовое законодательство.

Что влечет в свою очередь к привлечению нанимателя к административной ответственности. Если права работника нарушены, работник имеет право обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь либо с исковым заявлением в суд.

О нарушениях трудового законодательства директором автомойки мы сообщили в Департамент государственной инспекции труда, а также в налоговую инспекцию. Инициирована проверка, о результатах которой мы непременно расскажем чуть позже.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Алексей Колокуцкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор
23 июля 2018 11:37

«Знайте, нет ничего невозможного»: белорусская телеведущая Анна Бонд получила сертификат межконтинентального пловца, переплыв Босфор

«Мы тонули в отходах»: чем богата канализация минских многоэтажек, или кто возместит ущерб минчанке?
23 июля 2018 11:35

«Мы тонули в отходах»: чем богата канализация минских многоэтажек, или кто возместит ущерб минчанке?

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов
23 июля 2018 11:19

«Машине и года нет, а там всё ржавое»: как минские автодилеры вводят в заблуждение клиентов