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Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года

18 декабря 2022 10:01
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Новости Беларуси. Зарплата педагогических работников повысится с 1 января. Соответствующее постановление подписали в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м – читайте здесь.

Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года-1

Обновления в расчетных листах увидят не только преподаватели и учителя. Изменения коснутся и методистов, которые заняты разработкой учебных пособий и улучшением образовательного процесса.

Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года-4

Размер повышения на республиканском уровне составит 30 процентов от оклада. В областях и районах – 20 процентов. Надбавку за специфику труда получат дежурные по общежитию, а также секретари учебной части. Напомним, зарплаты воспитателей дошкольного образования в сентябре 2022 года уже повышали.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Фотофакт

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