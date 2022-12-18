Зарплата педработников вырастет с 1 января 2023 года

Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м – читайте здесь .

Новости Беларуси. Зарплата педагогических работников повысится с 1 января. Соответствующее постановление подписали в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновления в расчетных листах увидят не только преподаватели и учителя. Изменения коснутся и методистов, которые заняты разработкой учебных пособий и улучшением образовательного процесса.

Размер повышения на республиканском уровне составит 30 процентов от оклада. В областях и районах – 20 процентов. Надбавку за специфику труда получат дежурные по общежитию, а также секретари учебной части. Напомним, зарплаты воспитателей дошкольного образования в сентябре 2022 года уже повышали.