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«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск

18 декабря 2022 08:11
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил эмира Катара посетить с визитом Беларусь. Глава нашего государства выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в поздравлении руководства Катара по случаю Национального дня этой арабской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствует наша теплая встреча на полях форума в Казахстане месяц тому назад. Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий. Убежден, каждая страна имеет право на идентичность, уважение к своей культуре и традициям, собственный путь развития. Подчеркиваю, Беларусь является надежным другом и предсказуемым партнером для Катара.  

«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск-4

Национальный день в Катаре связан с обретением независимости и объединением страны. Сегодня, 18 декабря, в столице арабского государства пройдут уже традиционные парады, а также разнообразные тематические мероприятия, посвященные историческому наследию Катара. В завершение местные жители и туристы смогут насладиться красочными фейерверками.  

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# Беларусь-Катар # общество # Александр Лукашенко # Тамим бен Хамад аль-Тани # Фотофакт

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