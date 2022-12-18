«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил эмира Катара посетить с визитом Беларусь. Глава нашего государства выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в поздравлении руководства Катара по случаю Национального дня этой арабской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствует наша теплая встреча на полях форума в Казахстане месяц тому назад. Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий. Убежден, каждая страна имеет право на идентичность, уважение к своей культуре и традициям, собственный путь развития. Подчеркиваю, Беларусь является надежным другом и предсказуемым партнером для Катара.
Национальный день в Катаре связан с обретением независимости и объединением страны. Сегодня, 18 декабря, в столице арабского государства пройдут уже традиционные парады, а также разнообразные тематические мероприятия, посвященные историческому наследию Катара. В завершение местные жители и туристы смогут насладиться красочными фейерверками.
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