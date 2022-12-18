«Беларусь является надёжным другом». Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пригласил эмира Катара посетить с визитом Беларусь. Глава нашего государства выразил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества. Об этом он заявил в поздравлении руководства Катара по случаю Национального дня этой арабской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия, о чем свидетельствует наша теплая встреча на полях форума в Казахстане месяц тому назад. Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий. Убежден, каждая страна имеет право на идентичность, уважение к своей культуре и традициям, собственный путь развития. Подчеркиваю, Беларусь является надежным другом и предсказуемым партнером для Катара.