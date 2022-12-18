Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы

Новости Беларуси. Совет да любовь. Сегодня, 18 декабря, поздравления принимают те, кто обычно венчает молодых. Сотрудники загсов страны отмечают 105 лет со дня образования службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 декабря 1917 года советской властью был издан Декрет «О гражданском браке». Документ регулировал в том числе порядок регистрации семейно-правовых отношений. До этого функция принадлежала церкви. Сегодня с органами записи актов гражданского состояния связаны важнейшие периоды жизни каждого человека и семьи нашего государства. Проследить более чем вековую историю можно в Витебске. Здесь прямо в здании загса открылась выставка, посвященная юбилею.

Галина Гусева, начальник отдела загс Витебска:

В Год исторической памяти мы заинтересовались историей образования органов загса в Витебске. В каких помещениях располагался, какие требования были к первым работникам, в каких условиях работали, какими инструкциями руководствовались.