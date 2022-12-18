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Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы

18 декабря 2022 08:58
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Новости Беларуси. Совет да любовь. Сегодня, 18 декабря, поздравления принимают те, кто обычно венчает молодых. Сотрудники загсов страны отмечают 105 лет со дня образования службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы-1

18 декабря 1917 года советской властью был издан Декрет «О гражданском браке». Документ регулировал в том числе порядок регистрации семейно-правовых отношений. До этого функция принадлежала церкви. Сегодня с органами записи актов гражданского состояния связаны важнейшие периоды жизни каждого человека и семьи нашего государства. Проследить более чем вековую историю можно в Витебске. Здесь прямо в здании загса открылась выставка, посвященная юбилею.  

Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы-4

Галина Гусева, начальник отдела загс Витебска:  
В Год исторической памяти мы заинтересовались историей образования органов загса в Витебске. В каких помещениях располагался, какие требования были к первым работникам, в каких условиях работали, какими инструкциями руководствовались.  

Сотрудники загсов празднуют 105 лет со дня образования службы-7

Выставка включает в себя и рассекреченные документы. Ознакомиться с материалами можно онлайн.  

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# ЗАГС # общество # Галина Гусева # Фотофакт

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