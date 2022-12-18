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«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»

18 декабря 2022 07:45
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Новости Беларуси. Несмотря на снегопад и продление оранжевого уровня опасности, Минск готовится к Новому году. В выходные 17-18 декабря в белорусской столице открылась традиционная рождественская ярмарка «Калядны кірмаш». Площадка у Дворца спорта собрала более 60 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-1

В продаже новогодние сувениры и работы ремесленников. Посетители могут оценить и гастрономическое разнообразие ярмарки. В 2022 году она интернациональная: помимо драников и хот-догов представлена дагестанская, корейская, армянская кухни и даже чешские сладости. Цены приемлемые. Это отмечают и зарубежные гости.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-4

Мы с семьей посетили «Калядны кірмаш». Получили огромное настроение, удовольствие, созерцая всю эту красоту. Рада, что можно купить сувениры. Попробовала в первый раз блюдо корейской кухни, называется пянсе. Очень вкусно.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-7

Я приехала из Дубая сейчас на один день со своими коллегами. Замечательная атмосфера, глинтвейн, горячее вино, напитки, вкусная еда.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-10

У нас есть национальные дагестанские лепешки чуду. Это тонкое бездрожжевое тесто и внутри начинка из мяса, сыра, зелени, тыквы, картошки, грибы и четыре вида сыра. Мы приехали к вам из Махачкалы. Очень любим вашу страну и хотим накормить всех ваших жителей старинными дагестанскими рецептами.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-13

Открытие ярмарки прошло торжественно. Гостей развлекали главные зимние персонажи. На площадке предусмотрели и активный отдых. Например, катание на лошадях и тир. Подобные мероприятия запланированы каждые выходные вплоть до закрытия базара 15 января.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-16

Вероника Цубикова, певица:
Потанцевали, погрелись, насладились этой атмосферой. И сейчас вот после выступления я тоже немножечко прошлась по рядам, купила горячий чай, погрелась и немножко уже вошла в это ощущение приближающегося Нового года.

«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»-19

Рождественские ярмарки будут работать в каждом районе Столицы. Самые крупные – у Дворца спорта, на Октябрьской площади и в Верхнем городе.

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# Ярмарки в Минске # общество # Вероника Цубикова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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