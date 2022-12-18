«Очень любим вашу страну». В Минске открылась рождественская ярмарка «Калядны кірмаш»

Новости Беларуси. Несмотря на снегопад и продление оранжевого уровня опасности, Минск готовится к Новому году. В выходные 17-18 декабря в белорусской столице открылась традиционная рождественская ярмарка «Калядны кірмаш». Площадка у Дворца спорта собрала более 60 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В продаже новогодние сувениры и работы ремесленников. Посетители могут оценить и гастрономическое разнообразие ярмарки. В 2022 году она интернациональная: помимо драников и хот-догов представлена дагестанская, корейская, армянская кухни и даже чешские сладости. Цены приемлемые. Это отмечают и зарубежные гости.

Мы с семьей посетили «Калядны кірмаш». Получили огромное настроение, удовольствие, созерцая всю эту красоту. Рада, что можно купить сувениры. Попробовала в первый раз блюдо корейской кухни, называется пянсе. Очень вкусно.

Я приехала из Дубая сейчас на один день со своими коллегами. Замечательная атмосфера, глинтвейн, горячее вино, напитки, вкусная еда.

У нас есть национальные дагестанские лепешки чуду. Это тонкое бездрожжевое тесто и внутри начинка из мяса, сыра, зелени, тыквы, картошки, грибы и четыре вида сыра. Мы приехали к вам из Махачкалы. Очень любим вашу страну и хотим накормить всех ваших жителей старинными дагестанскими рецептами.

Открытие ярмарки прошло торжественно. Гостей развлекали главные зимние персонажи. На площадке предусмотрели и активный отдых. Например, катание на лошадях и тир. Подобные мероприятия запланированы каждые выходные вплоть до закрытия базара 15 января.

Вероника Цубикова, певица:

Потанцевали, погрелись, насладились этой атмосферой. И сейчас вот после выступления я тоже немножечко прошлась по рядам, купила горячий чай, погрелась и немножко уже вошла в это ощущение приближающегося Нового года.