Зарплата педагогов к 2025 году увеличится в два раза

Для выполнения поручений Президента уже с 1 сентября всем педработникам установлено 20 % повышение тарифных окладов. Такой шаг позволил увеличить среднюю зарплату учителя на 42 рубля. Повышать мотивацию педагогических работников продолжат и в 2019 году.

Новости Беларуси. Расти суммы будут поэтапно. Задачу повысить уровень оплаты труда бюджетников ранее поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы внесли свои предложения в Совет Министров, Министерство труда для проработки. Поэтапное повышение заработной платы вплоть до 2025 года Мы особенно посмотрим на те категории работников сферы образования, которые так называемый вспомогательный персонал, который помогает обеспечивать качество образования.

И, наверное, престиж учительской профессии не определяется исключительно уровнями зарплаты. Он, наверное, все-таки измеряется в целом отношением общества к этой профессии.