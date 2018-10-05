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Александр Лукашенко: «Когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина»

05 октября 2018 21:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня посетил один из армейских полигонов Брестской области. Во время общения с прессой Президент рассказал, что во время срочной службы ни на границе, ни в части с дедовщиной не сталкивался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не приемлет этого явления в армии и Президент.

Александр Лукашенко: «Когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Противно то, что у нас есть, пусть единичные, факты дедовщины. Вот у меня внутри все переворачивается, потому что когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина. Потому что каждый день ты с оружием шел на границу.

И даже потом, будучи офицером советской армии, для меня это вообще было недопустимо. У меня никогда не было в роте, в которой я служил, чтобы были вот эти неуставные взаимоотношения. Поэтому я это как Президент очень болезненно воспринимаю. Это позор армии, когда дедовщина в армии, когда издеваются над человеком. Это мы будем выжигать каленым железом.

Александр Лукашенко откровенно высказался о ситуации в белорусской армии

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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