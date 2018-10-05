«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Что касается предметов – не секрет: я не математик, не физик, я гуманитарий. Поэтому все гуманитарные предметы, прежде всего литература и история сыграли главную роль. Потом обществоведение. Почему обществоведение? Потому что для меня философия – это все, я очень люблю и любил философию во время учебы, окончил школу лектором, будучи студентом, и в основе лежали гуманитарные дисциплины. Поскольку первое у меня образование историческое, истфак заканчивал, конечно же, гуманитарное.

А потом по несчастью я попал на экономический факультет, и там уже отмучился за себя и за всех своих будущих детей. Потому что для меня все, что связано было с математикой (а тогда еще зарождалась информатика) – это была беда. Но пришлось осваивать. И поскольку я уже был взрослым человеком, я как компьютер – голова отбирала только то, что нужно мне для работы потом в экономике.