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«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе

05 октября 2018 20:05
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника учителей журналисты спросили Александра Лукашенко о его школьных годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается предметов – не секрет: я не математик, не физик, я гуманитарий. Поэтому все гуманитарные предметы, прежде всего литература и история сыграли главную роль. Потом обществоведение. Почему обществоведение? Потому что для меня философия – это все,  я очень люблю и  любил философию во время учебы, окончил школу лектором, будучи студентом, и в основе лежали гуманитарные дисциплины. Поскольку первое у меня образование историческое, истфак заканчивал, конечно же, гуманитарное.

«Литература и история сыграли главную роль»: в преддверии Дня учителя Президент поделился воспоминаниями о школе-1

А потом по несчастью я попал на экономический факультет, и там уже отмучился за себя и за всех своих будущих детей. Потому что для меня все, что связано было с математикой (а тогда еще зарождалась информатика) – это была беда. Но пришлось осваивать. И поскольку я уже был взрослым человеком, я как компьютер – голова отбирала только то, что нужно мне для работы потом в экономике.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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