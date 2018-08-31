Зарплата врачей и учителей Беларуси: что изменится с 1 сентября?

Новости Беларуси. Зарплаты врачей и учителей в Беларуси вырастут с 1 сентября. 31 августа в Совете Министров подписали постановление, которое устанавливает новую тарифную ставку первого разряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это приведет к росту доходов отдельных работников бюджетной сферы. На сколько – выясняла Алена Сырова.

Инна Можарова эмбриолог – одна из тех, кто ежегодно тысячам отчаявшихся пар помогает обрести счастье стать родителями. А ведь биологи и химики из медицинских лабораторий даже средним персоналом не являются. Потому любое повышение зарплаты в здравоохранении (подобно прошлогоднему декабрьскому) их не касалось. До 1 сентября в расчетчике значилось не более 500 рублей (и это при условии значительной переработки).

Инна Можарова, биолог-эмбриолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Очень приятно, что узнали, что есть такая, пусть небольшая, когорта биологов и химиков в медицине. Которые, в общем-то, выполняют немаловажную функцию в этой сфере.

Президент Беларуси неоднократно повторял: здравоохранение и образование – основа успешного развития любого государства. Эти специалисты не должны уходить из профессий спустя два-три года, вынужденные искать более прибыльное место работы.

Ирина Абрамчук, учительница средней школы № 9 Бреста:

Учитель такая профессия, что там не выкладываться до конца невозможно. Потому что каждый учитель старается вкладывать в ребенка.

Ирина Абрамчук – учитель физкультуры в брестской школе, как раз из гвардии молодых специалистов – менять любимую работу на более высокооплачиваемую не планирует. Решать финансовый вопрос будет с помощью допнагрузки классного руководителя. Кроме этого у молодого учителя остается и прежняя ставка – 21 час в неделю. Денежный эквивалент этого времени сейчас не дотягивает даже до 600 рублей.

Ирина Абрамчук:

Повышение зарплат – какой-то фундамент для того, чтобы молодые люди шли работать учителями.

Но уже в новом учебном году Ирина и еще сотни тысяч учителей и врачей увидят обновленные цифры в расчетных. По поручению главы государства соответствующий документ разработали в Правительстве. С 1 сентября вырастут тарифные оклады работников сферы образования и медицины. Шкала роста – от 20 до 100 %.

Деньги на повышение зарплат бюджетникам направят из резервного фонда Президента Беларуси. Кроме того, обновленное правительство уже готовит предложения главе государства по более быстрому в сравнении с предыдущими планами увеличению минимальной зарплаты. Инициатива направлена прежде всего на поддержку низкооплачиваемых работников.

Оксана Сушко работает воспитателем в детском саду уже 15 лет. Каждый день она, по сути, вторая мама для каждого из 22 малышей. В ее расчетнике всего 400 рублей.

Оксана Сушко, помощник воспитателя ясли-сада № 372 Минска:

Хотелось, конечно, поменять. Но я думаю, что это все-таки требование души. Мне нравится заботится о детях.