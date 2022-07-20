«По старинке, на зуб не определишь». Как понять, что зерно готово к уборке?

Новости Беларуси. Июль для аграриев – месяц особый. Стартовала уборочная кампания, есть первые результаты озимого ячменя, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое главное – тестируются новые подходы к уборке, внедряются новые технологии в сельском хозяйстве.

Горячая пора в сельхозпредприятии только началась. Посевные площади и разнообразие культур обширные. Состояние всех посевов мониторят, чтобы вовремя убрать налившийся колос и свести потери к минимуму. Важно поэтапно соблюсти всю технологию, начиная от выбора высококлассных семян и заканчивая грамотной подкормкой и обработкой. А чтобы найти оптимальное решение, постоянно экспериментируют.

Сергей Поленица, главный агроном сельхозпредприятия «Совхоз Рачковичи»:

Суперэлиты купили два сорта. Будем смотреть, что лучше. То же самое по озимому ячменю, по всем культурам практически. Мы делаем полевой анализ, потом сравниваем. Соответственно, на следующий сезон для сева смотрим то, что на наших полях, в наших условиях дает лучший результат.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Это зерно уже в амбаре. Каким оно должно быть, чтобы его сюда положили?

Сергей Поленица:

Мы это первое зерно и начали косить. Буквально на поле меряем влажность. Уже начали убирать. 14,5-15-16 – это для хранения. Небольшая чистка, доработка, и на хранение.