Прямой эфир

«Состоится праздничный концерт». 14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети»

08 декабря 2021 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети». Сейчас во всех районах ведется активная подготовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Состоится праздничный концерт». 14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети»-1

В том числе и в Столбцовском районе. Для ребят готовят подарки и сюрпризы. Взрослые посетят детские интернаты, дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, чтобы поздравить мальчиков и девочек с Новым годом и Рождеством. Основное же мероприятие запланировано на 29 декабря. В Столбцовском центре культуры состоится благотворительный концерт.  

«Состоится праздничный концерт». 14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети»-4

Жанна Самойленко, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома:  
В районном центре культуры состоится праздничный концерт, театрализованное представление. Статус: хештег Новый год. Каждому ребенку будет уделено внимание, конечно же, в первую очередь посетят детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их в Столбцовском районе 65. Детей-инвалидов, в районе их 150. Это будут дети из многодетных, малообеспеченных семей. Будем вручать еще и дипломы.  

«Состоится праздничный концерт». 14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети»-7

Старт новогодней благотворительной акции «Наши дети» даст традиционный фестиваль «Зажги свою звезду». Площадкой для мероприятия станет Дзержинск. В фестивале примут участие дети со всего центрального региона. Они смогут показать свои таланты в семи номинациях.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Жанна Самойленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сказочная природа, спорт и СПА-процедуры. За каким отдыхом белорусы едут в санатории?
08 декабря 2021 17:27

Сказочная природа, спорт и СПА-процедуры. За каким отдыхом белорусы едут в санатории?

«Ни денег, ни дивана». Белорус рассказал, как столкнулся с мошенниками в Сети
08 декабря 2021 17:21

«Ни денег, ни дивана». Белорус рассказал, как столкнулся с мошенниками в Сети

Критическое мышление отключится. Какими тактиками пользуются мошенники в Сети?
08 декабря 2021 17:09

Критическое мышление отключится. Какими тактиками пользуются мошенники в Сети?