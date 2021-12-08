«Состоится праздничный концерт». 14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети»

14 декабря в Минской области стартует республиканская акция «Наши дети». Сейчас во всех районах ведется активная подготовка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе и в Столбцовском районе. Для ребят готовят подарки и сюрпризы. Взрослые посетят детские интернаты, дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, чтобы поздравить мальчиков и девочек с Новым годом и Рождеством. Основное же мероприятие запланировано на 29 декабря. В Столбцовском центре культуры состоится благотворительный концерт.

Жанна Самойленко, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома:

В районном центре культуры состоится праздничный концерт, театрализованное представление. Статус: хештег Новый год. Каждому ребенку будет уделено внимание, конечно же, в первую очередь посетят детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, их в Столбцовском районе 65. Детей-инвалидов, в районе их 150. Это будут дети из многодетных, малообеспеченных семей. Будем вручать еще и дипломы.