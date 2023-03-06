В первые дни марта зафиксировали сразу три попытки вытеснения беженцев польскими силовиками

Польские военные продолжают издеваться над беженцами на границе. В первые мартовские дни зафиксировано три попытки насильственного вытеснения беженцев на нашу территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности 24 человека афро-азиатской внешности были перемещены в Беларусь с применением физической силы через калитки для животных. Все просьбы о предоставлении убежища польские силовики проигнорировали. С начала года на польско-белорусской границе зафиксировано 18 попыток польских военнослужащих вытеснить иностранцев в Беларусь.