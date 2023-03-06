Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень быстрые и вкусные вареники с вишней.

Приступаем к начинке. Перекладываем вишню в емкость. Желательно избавиться от лишней жидкости. Добавим немного сахара и крахмал. Все перемешиваем. Так как это утро и мы должны сэкономить время, я использую уже готовое тесто. Более подробно про этот продукт расскажет руководитель компании «Домашний кулинар».

Сергей Христофоров, директор:

Наша компания создала уникальное тесто, освободив вас от рутинной работы. Мы предлагаем готовое к лепке тесто от «Домашнего кулинара». Исключительно натуральный продукт.

Приступаем к лепке вареников. По краям обильно смазываем тесто водой.

Выкладываем две вишенки и закрываем. Плотно прижимаем, чтобы при варке вареники не раскрылись.

С помощью шумовки отправляем вареники в воду.

Вареники всплыли, и мы будем сервировать их на тарелку.