Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом

Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень быстрые и вкусные вареники с вишней.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень быстрые и вкусные вареники с вишней.
Приступаем к начинке. Перекладываем вишню в емкость. Желательно избавиться от лишней жидкости. Добавим немного сахара и крахмал. Все перемешиваем.
Так как это утро и мы должны сэкономить время, я использую уже готовое тесто. Более подробно про этот продукт расскажет руководитель компании «Домашний кулинар».
Сергей Христофоров, директор:
Наша компания создала уникальное тесто, освободив вас от рутинной работы. Мы предлагаем готовое к лепке тесто от «Домашнего кулинара». Исключительно натуральный продукт.
Приступаем к лепке вареников. По краям обильно смазываем тесто водой.
Выкладываем две вишенки и закрываем. Плотно прижимаем, чтобы при варке вареники не раскрылись.
С помощью шумовки отправляем вареники в воду.
Вареники всплыли, и мы будем сервировать их на тарелку.
Выкладываем сметану. А еще можно присыпать небольшим количеством сахара. Завтрак готов!
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