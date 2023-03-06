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Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом

06 марта 2023 09:59
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень быстрые и вкусные вареники с вишней.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-1

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-3

Приступаем к начинке. Перекладываем вишню в емкость. Желательно избавиться от лишней жидкости. Добавим немного сахара и крахмал. Все перемешиваем.

Так как это утро и мы должны сэкономить время, я использую уже готовое тесто. Более подробно про этот продукт расскажет руководитель компании «Домашний кулинар».

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-6

Сергей Христофоров, директор:
Наша компания создала уникальное тесто, освободив вас от рутинной работы. Мы предлагаем готовое к лепке тесто от «Домашнего кулинара». Исключительно натуральный продукт.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-9

Приступаем к лепке вареников. По краям обильно смазываем тесто водой.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-12

Выкладываем две вишенки и закрываем. Плотно прижимаем, чтобы при варке вареники не раскрылись.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-15

С помощью шумовки отправляем вареники в воду.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-18

Вареники всплыли, и мы будем сервировать их на тарелку.

Как приготовить вареники с вишней быстро? Кулинар поделилась секретом-21

Выкладываем сметану. А еще можно присыпать небольшим количеством сахара. Завтрак готов!

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