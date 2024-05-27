«Запрос на спокойную жизнь». Почему среди депутатов много полковников и генералов?

Представительная власть в Беларуси – какая работа уже проделана и что в законотворческих планах? Подводим промежуточные итоги работы Совета Республики и Палаты представителей. И какие новшества вносит расширенный функционал ВНС в действия органов? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернётся общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему такое большое количество полковников и генералов среди депутатов? ВНС принимает два военных документа, для народа это так. И Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, и принимают бывшие генералы. Почему?