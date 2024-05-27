«Запрос на спокойную жизнь». Почему среди депутатов много полковников и генералов?

Представительная власть в Беларуси – какая работа уже проделана и что в законотворческих планах? Подводим промежуточные итоги работы Совета Республики и Палаты представителей. И какие новшества вносит расширенный функционал ВНС в действия органов? На площадке ток-шоу «По существу» развернётся общественно-политическая дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему такое большое количество полковников и генералов среди депутатов? ВНС принимает два военных документа, для народа это так. И Концепция национальной безопасности и Военная доктрина, и принимают бывшие генералы. Почему?
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня социальный запрос у людей на безопасность, на спокойную жизнь.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть еще одна причина. Поспорю. Помимо запроса на безопасность есть еще понятие престиж. Я помню 1990-е годы, когда мой дед, полковник КГБ, плакал, смотря телевизор, когда там рассказывали, что все, что он делал, никому не нужно. Не нужны его погоны, не нужно было воевать, не надо было Дзержинскому памятники ставить. И я помню, как офицеры лишились всего в 1991 году. Мой отец всего лишился, ни зарплаты, ни черта не было, все развалили. Сегодня благодаря действиям государства вернулся престиж армий, спецслужб, МВД. Сегодня во всех странах мира, на 20 лет вперед эта профессия будет одной из самых значимых и, конечно, за этих людей голосуют. Люди выбирают тех, кого они любят.
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