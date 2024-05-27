В Молодечно 14-15 июня пройдёт национальный фестиваль белорусской песни и поэзии

Новости Беларуси. Молодечно готовится принять XХІІІ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024». Праздник музыки и творчества пройдет 14-15 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже разработана программа. Заявлены более 60 мероприятий, где будет представлено музыкальное и литературное наследие Беларуси, а также достижения в профессиональном искусстве, любительском творчестве. Пройдут мероприятия и в рамках общереспубликанской акции «Разам з мастацтвам». Готовят творческие сюрпризы художники, театралы и писатели.

Татьяна Цегалко, директор молодечненского Дворца культуры:

Предфестивальное настроение мы уже начнем создавать с 11-го числа на Центральной площади. И каждый вечер будут проходить концерты с участием коллективов самодеятельности нашего района и близлежащих районов. А также пройдут встречи поэтов Союза писателей на предприятиях и в организациях города.

Конечно, главное событие фестиваля – конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. За Гран-при и специальную премию Владимира Мулявина будет бороться 21 участник. Они представят все регионы страны и столицу. Имя лучшего узнаем 15 июня.