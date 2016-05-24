Делегаты ВНС: с какими вопросами отправляются туда музыкант, механик и главред райгазеты

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до Пятого Всебелорусского народного собрания. Делегаты со всей страны готовятся к предстоящему форуму – где будет обсуждаться стратегия развития государства на ближайшие 5 лет и каждый желающий сможет внести свои предложения в общую копилку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, какие вопросы, будь то бытовые или личные, волнуют жителей Минского района, она не узнает из свежей прессы. А сама решает, чему быть на первой полосе. Главный редактор райгазеты, собираясь на Всебелорусское народное собрание, снова пересматривает колонки, чтобы на грядущем форуме спросить о насущном для читателей региона. Но те и сами не плошают – активно звонят и пишут в редакцию с просьбой задать именно их, самый важный, вопрос.

Наталья Мальцева, главный редактор газеты «Прысталiчча»:

Два соседа, которые не могут поделить между собой общую территорию. Один считает, что забор должен стоять на полметра ближе к нему, другой - что на полметра ближе к нему. И тоже хотят, чтобы этот вопрос был озвучен.

А вот Павел Рублик про забор спрашивать не будет, зато про перспективы работы в теплице агрокомбината в частности и всего сельского хозяйства в общем – почему нет? И поинтересоваться, и удобрить почву обсуждений своими идеями. Ведь на будущем собрании – как и в теплице – зеленые поначалу мысли при должном внимании могут быстро налиться соком.

Павел Рублик, инженер-механик агрокомбината:

Плюс, я считаю, в том: разные слои населения присутствуют там: будь то медсестра, будь то механик, инженер, либо просто вот рядовые люди, которые работают в этой теплице – человек может высказаться и его точка зрения - где-то кто-то её учтет!

Зато она хотела бы в первую очередь спросить, откроют ли в стране больше концертных залов, но Пятое Всебелорусское народное собрание для музыканта до глубины душевных струн все же будет не читкой с листа одного произведения.

Елена Антипович, директор Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Музыкальная капелла «Сонорус» Минской области»:

Интересно было бы услышать - какие перспективы ждут нашу страну на ближайшее время, потому что мы все же не оторваны от проблем нашей страны, от экономических проблем, культурных.

И вроде каждому – свое: социалка, медиа, сельское хозяйство плюс медицина – жена Павла давала клятву Гиппократа, культура – но вот чтобы все идеи пошли по правильным нотам и вылились в единую мелодию, разноголосый хор, пожалуй, – как раз то, что нужно.