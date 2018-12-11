Прямой эфир

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит

11 декабря 2018 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2011 году в cтолице появился специальный автотранспорт для тех, кому сложно передвигаться, в народе его прозвали социальное такси. Данная услуга сегодня доступна уже во всех областях страны и предоставляется бесплатно инвалидам 1-ой группы и детям-инвалидам.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-1

Вадим Емельянов, специалист по социальной работе ТЦСОН Фрунзенского района г. Минска:
Для того, чтобы бесплатно воспользоваться инвалиду второй группы старше 70 лет, размер пенсии не должен превышать 1,5 бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это 231 рубль. Если пенсия превышает, данная услуга будет стоить 3,68 копеек.

Если ранее, чтобы оплатить поездку в социальном такси, необходимо было идти в банк, то сейчас можно просто отдать деньги водителю после прибытия. В каждом автомобиле установили кассовый аппарат.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
Услуга предоставляется для посещения социальных объектов, торговых объектов. Услуга преоставляется для жителей города Минска, в пределах города Минска и Минского района.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-4


Воспользоваться социальным такси просто, достаточно позвонить в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства, назвать данные удостоверения инвалида и оформить заявку. Запрос лучше сделать заранее, минимум за день до поездки.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-6

Вадим Емельянов:
По количеству заявок в день может быть, в среднем, 10-12 заявок, может быть и 20 заявок на машину.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-9


В первую очередь, транспортные услуги ориентированы на инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Большая часть машин оборудована электрическими подъёмниками и ремнями крепления. Салоны освобождены от пассажирских сидений, чтобы легко поместились три инвалидных коляски. Предусмотрены также и места для сопровождающих.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-11

Ирина Дудка:
Благодаря специальному автотранспорту мы планируем и коллективные поездки в социальные учреждения, учреждения культуры. Недавно у нас проходило «Евровидение» в столице, была организована доставка и сопровождение детей-инвалидов на такое замечательное мероприятие.

Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит-14


Сегодня в распоряжении службы уже 19 автомобилей, а это вдвое больше, чем пару лет назад. Социальное такси превратилось в настоящую палочку-выручалочку для тех, кому непросто воспользоваться общественным транспортом. Только за минувший год было выполнено около 60 тысяч заявок.

# Социальная помощь # общество # Вадим Емельянов # Ирина Дудка # Фотофакт # Социальная помощь

Другие новости рубрики

Все новости
Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ
11 декабря 2018 07:32

Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ

В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр
11 декабря 2018 06:39

В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием
10 декабря 2018 20:19

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием