Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит
В 2011 году в cтолице появился специальный автотранспорт для тех, кому сложно передвигаться, в народе его прозвали социальное такси. Данная услуга сегодня доступна уже во всех областях страны и предоставляется бесплатно инвалидам 1-ой группы и детям-инвалидам.
Вадим Емельянов, специалист по социальной работе ТЦСОН Фрунзенского района г. Минска:
Для того, чтобы бесплатно воспользоваться инвалиду второй группы старше 70 лет, размер пенсии не должен превышать 1,5 бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это 231 рубль. Если пенсия превышает, данная услуга будет стоить 3,68 копеек.
Если ранее, чтобы оплатить поездку в социальном такси, необходимо было идти в банк, то сейчас можно просто отдать деньги водителю после прибытия. В каждом автомобиле установили кассовый аппарат.
Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:
Услуга предоставляется для посещения социальных объектов, торговых объектов. Услуга преоставляется для жителей города Минска, в пределах города Минска и Минского района.
Воспользоваться социальным такси просто, достаточно позвонить в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства, назвать данные удостоверения инвалида и оформить заявку. Запрос лучше сделать заранее, минимум за день до поездки.
Вадим Емельянов:
По количеству заявок в день может быть, в среднем, 10-12 заявок, может быть и 20 заявок на машину.
В первую очередь, транспортные услуги ориентированы на инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Большая часть машин оборудована электрическими подъёмниками и ремнями крепления. Салоны освобождены от пассажирских сидений, чтобы легко поместились три инвалидных коляски. Предусмотрены также и места для сопровождающих.
Ирина Дудка:
Благодаря специальному автотранспорту мы планируем и коллективные поездки в социальные учреждения, учреждения культуры. Недавно у нас проходило «Евровидение» в столице, была организована доставка и сопровождение детей-инвалидов на такое замечательное мероприятие.
Сегодня в распоряжении службы уже 19 автомобилей, а это вдвое больше, чем пару лет назад. Социальное такси превратилось в настоящую палочку-выручалочку для тех, кому непросто воспользоваться общественным транспортом. Только за минувший год было выполнено около 60 тысяч заявок.