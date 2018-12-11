Запрос лучше делать за день до поездки: как заказать социальное такси в Минске и сколько оно стоит

В 2011 году в cтолице появился специальный автотранспорт для тех, кому сложно передвигаться, в народе его прозвали социальное такси. Данная услуга сегодня доступна уже во всех областях страны и предоставляется бесплатно инвалидам 1-ой группы и детям-инвалидам.

Вадим Емельянов, специалист по социальной работе ТЦСОН Фрунзенского района г. Минска:

Для того, чтобы бесплатно воспользоваться инвалиду второй группы старше 70 лет, размер пенсии не должен превышать 1,5 бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день это 231 рубль. Если пенсия превышает, данная услуга будет стоить 3,68 копеек.

Если ранее, чтобы оплатить поездку в социальном такси, необходимо было идти в банк, то сейчас можно просто отдать деньги водителю после прибытия. В каждом автомобиле установили кассовый аппарат.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Услуга предоставляется для посещения социальных объектов, торговых объектов. Услуга преоставляется для жителей города Минска, в пределах города Минска и Минского района.