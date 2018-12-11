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Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ

11 декабря 2018 07:32
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Новости Беларуси. «Город, дружественный детям» – такое почетное звание получил Молодечно в рамках одноименной глобальной инициативы ЮНИСЕФ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Молодечно получил статус «Города, дружественного детям» в рамках инициативы ЮНИСЕФ-1

Индекс дружественности измеряли на основании 37 параметров, охватывающих основные отрасли жизнеобеспечения детей. Среди них – участие в общественной жизни, безопасность в городе, жилое окружение, образование и развитие, досуг и культура.

Всего же в центральном регионе в инициативе участвуют пять городов: они улучшают жизнь своих детей, реализуя их права. А в мире почти 1000 городов, имеющих статус «дружественности к детям».

# Дети # общество # Фотофакт

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