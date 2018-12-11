В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр

Новости Беларуси. «Карта гостя» II Европейских игр поступила в продажу. Она рассчитана на 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Карта гостя» II Европейских игр поступила в продажу. Она рассчитана на 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На это время ее обладателю предоставляются существенные скидки на посещение музейных комплексов Минска и окрестностей, а также на городские экскурсии. Также в течение трех лет после приобретения карты можно будет дешевле купить товары и получить услуги в отелях, ресторанах, магазинах, пунктах проката автомобилей и велосипедов.
В настоящее время система бонусов объединяет около 200 объектов. К новому туристическому сезону их будет более 1000.
Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм