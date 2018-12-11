В продаже появилась «Карта гостя» II Европейских игр

На это время ее обладателю предоставляются существенные скидки на посещение музейных комплексов Минска и окрестностей, а также на городские экскурсии. Также в течение трех лет после приобретения карты можно будет дешевле купить товары и получить услуги в отелях, ресторанах, магазинах, пунктах проката автомобилей и велосипедов.