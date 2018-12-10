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Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием

10 декабря 2018 20:19
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Новости Беларуси. Литературный юбилей. Президентская библиотека отмечает 85-летие со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Слова поздравления коллективу направил глава государства.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отвечая высоким требованиям времени, учреждение достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда отечественных и зарубежных документов, ориентированных на политику, конституционное право, экономику и науку. Сегодня работа библиотеки направлена на укрепление белорусской государственности, духовно-культурных и нравственных ценностей общества.

Созданная в 1933 году как филиал государственной библиотеки БССР, уже в 1938 году она начинает работать самостоятельно. Однако в годы войны практически весь фонд был уничтожен, а самые ценные книги вывезены в Германию.

Сегодня президентская библиотека представляет собой универсальное собрание документов по праву, экономике, политике и науке.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Президентской библиотеки с 85-летием-4

# Библиотеки в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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