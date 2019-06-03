Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?

Тему второй жизни отходов поднимают всё чаще. А недавно в одном из спальных районов Минска даже появился необычный арт-объект из старой мебели, досок и фанеры. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – всё это стало творческим материалом для немецких художников. Минчане активно участвовали в этом проекте и в процессе, принося ненужные вещи.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» – Наталья Гринцевич. В Европе запретили пластиковую посуду, является ли эффективной эта мера? Наталья Гринцевич, директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Пластик, сам по себе, такой интересный материал, который абсолютно во всех сферах занимает нашу жизнь всё больше и больше. Вместе с тем, учёные проанализировали, сколько те или иные пластмассовые вещи используются, и статистика показывает, что около 40% всех пластмассовых вещей служит нам меньше месяца. Мы потребляем вещи, которые, по сути, нужны месяц, а потом они становятся отходами. Поэтому одноразовая посуда – один из способов уменьшить количество отходов. С другой стороны, обратить внимание людей на то, что ещё 20 лет назад практически не было одноразовой посуды, мы пользовались многоразовой, всё большую инициативу мы перенимаем из стран Европы о том, чтобы отказываться от одноразовых, пластмассовых вещей.

Есть же аналоги из хорошего картона, бумажные стаканчики для питья. Наталья Гринцевич:

Там тоже есть варианты, это упаковка, которая кажется, что она бумажная, на самом деле, это тоже может быть бумажная упаковка, которая с покрытием из полимера, и она тоже, получается, плохо перерабатывается.

Что Вы посоветуете, чтобы принять участие в решении данной проблемы? Наталья Гринцевич:

Простой совет: выходя утром из дома, положите с собой многоразовую сумку или, хотя бы, обычный пакет, чтобы не покупать в магазине новый. Рассматривается ли вопрос запрета продажи пластиковых пакетов на территории Беларуси? Наталья Гринцевич:

Мы рассматриваем вопрос введения платы за пакеты, чтобы человек, когда приходит в магазин, задумался. Сейчас же мы в бесплатный пакет условно складываем различные товары, не задумываясь о том, нужно или нет. Когда появится, всё-таки, цена на этом пакете, я думаю, люди начнут задумываться: нужно ли ему такое количество пакетов.