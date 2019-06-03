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Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?

03 июня 2019 09:28
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Тему второй жизни отходов поднимают всё чаще. А недавно в одном из спальных районов Минска даже появился необычный арт-объект из старой мебели, досок и фанеры. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – всё это стало творческим материалом для немецких художников. Минчане активно участвовали в этом проекте и в процессе, принося ненужные вещи.

Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» – Наталья Гринцевич.

В Европе запретили пластиковую посуду, является ли эффективной эта мера?

Наталья Гринцевич, директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Пластик, сам по себе, такой интересный материал, который абсолютно во всех сферах занимает нашу жизнь всё больше и больше. Вместе с тем, учёные проанализировали, сколько те или иные пластмассовые вещи используются, и статистика показывает, что около 40% всех пластмассовых вещей служит нам меньше месяца. Мы потребляем вещи, которые, по сути, нужны месяц, а потом они становятся отходами. Поэтому одноразовая посуда – один из способов уменьшить количество отходов. С другой стороны, обратить внимание людей на то, что ещё 20 лет назад практически не было одноразовой посуды, мы пользовались многоразовой, всё большую инициативу мы перенимаем из стран Европы о том, чтобы отказываться от одноразовых, пластмассовых вещей.

Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?-4

Есть же аналоги из хорошего картона, бумажные стаканчики для питья.

Наталья Гринцевич:
Там тоже есть варианты, это упаковка, которая кажется, что она бумажная, на самом деле, это тоже может быть бумажная упаковка, которая с покрытием из полимера, и она тоже, получается, плохо перерабатывается.

Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?-7

Что Вы посоветуете, чтобы принять участие в решении данной проблемы?

Наталья Гринцевич:
Простой совет: выходя утром из дома, положите с собой многоразовую сумку или, хотя бы, обычный пакет, чтобы не покупать в магазине новый.

Рассматривается ли вопрос запрета продажи пластиковых пакетов на территории Беларуси?

Наталья Гринцевич:
Мы рассматриваем вопрос введения платы за пакеты, чтобы человек, когда приходит в магазин, задумался. Сейчас же мы в бесплатный пакет условно складываем различные товары, не задумываясь о том, нужно или нет. Когда появится, всё-таки, цена на этом пакете, я думаю, люди начнут задумываться: нужно ли ему такое количество пакетов.

Запретят ли в Беларуси пластиковые пакеты?-10

Нужно тогда предложить покупателю хорошую альтернативу, чтобы те же продукты сложить, например, в бумажный пакет.

Наталья Гринцевич:
Нужно, конечно, рассматривать и альтернативу. Это и бумажные пакеты, и появляются биоразлагаемые пакеты, поэтому, естественно, альтернатива будет, но в первую очередь, хочется, чтобы люди задумались: действительно ли нужно такое количество пакетов приобретать.

# Экология # общество # Наталья Гринцевич # Фотофакт

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