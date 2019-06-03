Чтобы не учиться заново у станков: ресурсные центры создадут в учебных заведениях Беларуси
Новости Беларуси. Развитие образования: как не отстать от технического прогресса и подготовить кадры для инновационных предприятий? Вопросы в центре внимания представителей сразу нескольких сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внедрение современного оборудования на производствах требует соответствующий знаний и умений, а подготовка специалистов нередко отстает. Выпускникам приходится заново учиться у станков.
Помочь в подготовке высококлассных кадров должны ресурсные центры. По сути, это мини-производства, которые будут созданы в ряде учебных заведений и предприятий. Их оснастят техническими новинками, чтобы студенты могли получить хороший практический опыт.
Ирина Старавойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
В первую очередь, содержание должно быть современным и отражать требования современных инновационных предприятий. А для этого должно быть постоянное непрерывное совершенствование программного материала, там должны быть новейшие инновационные направления. Еще одна важная составляющая – это материально-техническая база.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Беларуси:
У нас экспортно-ориентированная экономика. И практически абсолютное большинство наших промышленных предприятий работают на экспорт. Поэтому когда мы говорим о качестве подготовки специалистов, мы говорим о качестве выпускаемой продукции, о конкурентоспособности наших предприятий.