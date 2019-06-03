Чтобы не учиться заново у станков: ресурсные центры создадут в учебных заведениях Беларуси

Новости Беларуси. Развитие образования: как не отстать от технического прогресса и подготовить кадры для инновационных предприятий? Вопросы в центре внимания представителей сразу нескольких сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение современного оборудования на производствах требует соответствующий знаний и умений, а подготовка специалистов нередко отстает. Выпускникам приходится заново учиться у станков.