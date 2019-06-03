«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси

Новости Беларуси. Набережная Сожа в Гомеле на несколько дней собрала любителей клевого дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый уик-энд лета здесь прошел Кубок Гомеля – открытый турнир по рыбной ловле на фидер. Соревнования проводятся уже более десяти лет и интересны тем, что плечом к плечу с профессионалами свои силы на равных пробуют рыбаки-любители. Для многих это еще и возможность подготовиться к чемпионату Беларуси, который пройдет здесь же уже через две недели.

Евгений Дубинец, участник соревнований: Набережная шикарная. Наверное, нигде в Беларуси такого больше нет. Шикарно. Не ожидали, потому что тяжело на новом водоеме в первый раз ловить, но результат поражает. Думали, что пару рыбок поймаем, но то, что попалось и в таких количествах – это классно.

Андрей Гордиенко, главный судья соревнований:

Во-первых, интересна наша река. Много зрителей, много людей. И рыбы у нас хватает. Лещи ловятся. Много интересной рыбы. У многих такого нет. Из Витебска приехали, такого не знали даже. Есть шанс половить нормальной рыбы.

Участие в турнире приняли 35 команд со всей Беларуси. Весь улов рыбаки увезли с собой.