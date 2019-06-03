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«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси

03 июня 2019 07:59
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Новости Беларуси. Набережная Сожа в Гомеле на несколько дней собрала любителей клевого дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-1

В первый уик-энд лета здесь прошел Кубок Гомеля – открытый турнир по рыбной ловле на фидер. Соревнования проводятся уже более десяти лет и интересны тем, что плечом к плечу с профессионалами свои силы на равных пробуют рыбаки-любители. Для многих это еще и возможность подготовиться к чемпионату Беларуси, который пройдет здесь же уже через две недели.

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-4

Евгений Дубинец, участник соревнований:
Набережная шикарная. Наверное, нигде в Беларуси такого больше нет. Шикарно. Не ожидали, потому что тяжело на новом водоеме в первый раз ловить, но результат поражает. Думали, что пару рыбок поймаем, но то, что попалось и в таких количествах – это классно.

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-7

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-9

Андрей Гордиенко, главный судья соревнований:
Во-первых, интересна наша река. Много зрителей, много людей. И рыбы у нас хватает. Лещи ловятся. Много интересной рыбы. У многих такого нет. Из Витебска приехали, такого не знали даже. Есть шанс половить нормальной рыбы.

Участие в турнире приняли 35 команд со всей Беларуси. Весь улов рыбаки увезли с собой.

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-12

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-14

«Рыбы у нас хватает». Кубок Гомеля по рыбной ловле собрал на набережной Сожа 35 команд со всей Беларуси-16

# Рыбалка в Беларуси # общество # Андрей Гордиенко # Евгений Дубинец # Фотофакт

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