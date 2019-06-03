«В качестве спикеров у нас люди, у которых есть свой бизнес». Где бесплатно научиться основам предпринимательства?

От идеи до бизнеса – один шаг! В Минске уже второй год бесплатно обучают основам предпринимательства. За это время постигли азы непростой науки больше тысячи человек, из которых 31 уже открыли своё собственное дело. Ольга Горбатенко, директор Центра поддержки предпринимательства:

В качестве спикеров у нас всегда люди, у которых есть свой бизнес. У каждой школы есть свой ментор – это тот человек, у которого есть опыт ведения бизнеса именно в этой сфере.

Бизнес-школа рассчитана на четыре дня. Она создана для молодых людей от 18 до 29 лет. В данный момент будущие предприниматели проходят спецкурс: как создать бренд и продать свою идею. Преподают здесь практикующие бизнесмены, они делятся со слушателями секретами приобретения деловых навыков и личностного роста. Менторы готовы ответить на самые острые вопросы, помочь реализовать даже смелые замыслы.

Анна – основатель интернет-магазина косметики, на онлайн-рынке она уже более десяти лет. Молодые люди делятся с ней своими новаторскими идеями, пытаются улучшить задумку, придумать названия для своих проектов. Анна Бобух, ментор бизнес-школы, основатель интернет-магазина:

В моем курсе я рассказываю о том, как создать интернет-магазин, как его успешно запустить. Мы учимся придумывать названия для своих проектов, придумывать бренды.

Ивану – 28. На своем профессиональном пути он сменил немало мест работы и руководителей. Все эти стремления задержаться в чьём-то бизнесе были не самыми удачными. Именно эти тщетные попытки побудили парня создать что-то своё и за кейсом со знаниями отправиться в бизнес-школу. Сейчас молодой человек мечтает воплотить в жизнь свой собственный проект в сфере здоровья. Иван Макаров, участник бизнес-школы:

Пока что у нас было всего два дня: первый день – у нас была экскурсия на предприятие, мы уже общались на тему того, как можно сделать бизнес в электронной торговле и обсуждали, какие качества нужны для предпринимателя.

Вера Самаль, участник бизнес-школы:

Можно получить качественные и технические знания, правильная последовательность своих действий. Здесь также можно обратиться к специалистам, которые помогут профессионально создать сайт, расскажут о логистике и как разрулить конфликты с клиентом.

В среднем, в группе занимается 30 молодых и перспективных ребят. Все они, как правило, приходят в бизнес-школу с готовой идеей. Максим Бодиков, ментор бизнес-школы, коуч, тренер, психолог:

Когда человек приходит мотивированный, понимает, для чего он приходит, то занятия будут результативными. Поэтому важно, чтобы ребята, которые приходили, чётко понимали: зачем им это нужно.

Анна Бобух:

Мы работаем в команде, участие принимает каждый – это особый алгоритм мышления, который позволяет человеку научиться самому придумывать концепции, названия для своего будущего бренда.