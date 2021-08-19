Запрет велосипедов на главной пешеходной улице в Бресте – реакция горожан оказалась неожиданной

Новости Беларуси. Велозапрет на пешеходке. В Бресте ограничили движение велосипедистов на главной пешеходной улице – Советской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрещающие знаки уже появились на всех перекрестках. Решение продиктовано мерами предосторожности. Впрочем, реакция горожан оказалась весьма неожиданной. Кристина Протосовицкая о противостоянии пешеходов и велосипедистов.

Улица Советская в Бресте – это сотни офисов, кафе и магазинов. Несмотря на недавний запрет, велокурьер Анатолий Харитонюк все-таки заезжает на своем необычном трехколесном велосипеде. Говорит, по служебной необходимости.

Анатолий Харитонюк, велокурьер:

На моих глазах ребенка сбили, и девушка ехала такая, ну, не молодая, лет 35, наверное. Главное, что навстречу ехала ребенку. Не сзади, а навстречу. Гоняют, конечно. Я себя не отношу к ним. Но вы же видите, как они ездят. Как на велотреке. Им же интересно, когда виражи делаешь. А почему по прямой не ехать? Соседняя улица, другая улица. Если меня остановят когда-нибудь, я тоже не буду ездить. Но пока не останавливают. Но я же не катаюсь, я по службе. Сообщение об ограничении передвижения на двухколесном транспорте появилось в Telegram-канале руководителя города, где жители могли сами проголосовать за принятие решения. В результате число согласных в семь раз превысило несогласных.

Александр Рогачук:

Некоторую обеспокоенность у жителей города вызвало появление на улице Советской знаков, запрещающих движения велосипедов. Информирую брестчан по данной ситуации. Пошли на этот шаг в связи с поступающими многочисленными обращениями граждан о необходимости запрета движения велосипедов по Советской в целях обеспечения безопасности пешеходов, случаи наездов на которых здесь периодически фиксировались. Письма поступали как в горисполком, так и в ГАИ. Организовать же велодорожку на Советской технически невозможно в связи тем, что здесь находится много магазинов и кафе. Параллельно прорабатываем альтернативный маршрут движения для велосипедов в обход улицы Советской. Будем рассматривать и обсуждать его на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при горисполкоме. Пока же надеемся на сознательность и культуру в первую очередь самих велосипедистов, которые будут соблюдать действие установленных знаков.

Мотивация городских властей понятна: улица Советская с плотным трафиком людей и большим количество преград в виде деревьев и малых архитектурных форм небезопасна. Входы в магазины и кафе по обе стороны не позволяют создать велодорожку. По мнению велоактивистов, сегодня в центре Бреста по-прежнему не существует единого веломаршрута и этой артерии срочно нужно найти замену.

Владимир Красько, директор информационно-просветительского учреждения «За вело Брест»:

На данный момент Советская была единственным звеном, которое связывает, например, вокзал с Машерова проспектом. Каким образом проехать – нет ответа. Все улицы остальные либо с бордюрами, либо очень осложнены для перемещения на велосипедах. И создание дублера, например, на Карбышева с изменением направления движения эту проблему бы решило. Для сравнения, в Германии штрафы за велолихачество варьируются от 5 до 350 евро. Могут и вовсе лишить права на управление двухколесным. В отдельных частях города, схожих с брестской пешеходной, действуют зоны с ограничением скорости.

Практически только в туалет не езжу на велосипеде. А стаж вождения – лет 60, не меньше. Валентин Болденко судит о нововведениях как профи – основатель велоклуба четко разделяет лихачей от добропорядочных велолюбителей.

Валентин Болденко, председатель велосипедного клуба «Радзея»:

Я считаю, знак стоит неверный. Должен стоять велосипед и ограничение скорости 10 километров в час. Как сейчас муссируются права дорожные и пересечение перекрестка со скоростью пешехода 3-7 километров в час. Почему бы здесь не ограничить? Эти знаки закрывают мне доступ к магазину.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

А как быть с другой пешеходной угрозой – электросамокаты или электроскутеры. Скорость они развивают не меньше велосипедной, и от столкновения с людьми никто не застрахован. Вот и получается, что у нас на Советской дискриминация по двухколесному принципу.

Все слышали, что происходят неприятные происшествия именно с самокатами, электросамокатами из-за того, что они с очень большой скоростью перемешаются. И люди травмируются и даже погибают. По поводу велосипедов, о столкновениях велосипедов я не слышала. В Бресте двухколесный транспорт как альтернативу общественному предпочитают 5,5 тысячи человек, из них 6 % выбирают велосипед как средство перевозки детей, что говорит о высокой велолояльности. Согласно концепции развития велосипедного движения в Беларуси, к 2030 году 10 % городских поездок должны осуществляться на велосипеде. В Бресте сегодня этот показатель – 1,5 %.