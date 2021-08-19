«Элементы держатся в строжайшей тайне». Рота почётного караула готовится к фестивалю «Спасская башня» в Москве

Новости Беларуси. Шотландские волынщики, индийские трубадуры и турецкие барабанщики. Самый зрелищный и громкий международный фестиваль «Спасская башня» прогремит 27 августа в Москве. На брусчатке военные оркестры из 14 стран. Белорусы в их числе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем будет удивлять на Красной площади рота почетного караула, знает Вероника Кудринецкая. Четкие и синхронные удары армейских каблуков слышны далеко за пределами казарм. Местные знают: тренируется рота почетного караула. Пять дней в неделю. Шесть часов в день. В любую погоду солдаты и офицеры чеканят шаг.

«На плечо!» Несколько десятков карабинов как один металлически звякнули и так же синхронно взметнулись к левому плечу бойцов парадного расчета. Сегодня тренировка проходит под звуки оркестра. И это не просто показательное выступление, а репетиция предстоящего концерта в Москве на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Темп, движения, 120 шагов в минуту. Его и так сложно выдержать, а при этом курсанты еще мастерски показывают приемы владения оружием. Сделать перекрут, когда карабин вращается в руке, как пропеллер, а острие штыка упирается в ладонь. Старший стрелок РПК Алексей Валюк (не по годам серьезный и сосредоточенный) не скрывает: по началу и ему было тяжело.

Алексей Валюк, старший стрелок роты почетного караула:

С первого периода нравилось заниматься карабином, от простых элементов к сложным. Проходила подготовка, помогали военнослужащие старших периодов. Попал в команду виртуозов. Программа меняется чуть ли не каждый день, в отличие от самого плац-концерта. Добавляются новые фигуры, элементы, но держатся они в строжайшей тайне. Поэтому надеемся, что удивим и представим Вооруженные Силы Республики Беларусь на должном уровне.

Ребята в роте как на подбор. Рост – 185-195 сантиметров, отменное здоровье, крепкая психика. Во всем остальном обычные солдаты. Помимо подготовки к плац-концертам и встрече высоких гостей ездят на боевые стрельбы, метание гранат и изучают тактику ведения боя. Предстоящий дебют на «Спасской башне» в Москве для ребят – событие, вспоминать о котором будут и годы спустя. До этого многие из них, как и Роман Девятень, с блеском выступали и в родной Беларуси, и за рубежом.

Роман Девятень, командир отделения роты почетного караула:

Месяц назад также были в Москве. Там было мероприятие с министрами обороны двух стран – Беларуси и Российской Федерации. В этот раз снова поедем в Москву, будем выступать и показывать себя на должном уровне.

В парадный расчет для участия в военно-музыкальной баталии отобраны 50 солдат. Лучшие из лучших, свои действия каждый знает на зубок.

Кирилл Корчинский, заместитель командира роты почетного караула, капитан:

Для роты это богатейший опыт, который принимается от других стран-участников, поскольку военнослужащие между собой общаются, делятся опытом.

Формат фестиваля не предполагает победителей и побежденных. Хотя дух состязания, конечно же, присутствует. Показательная программа займет всего 7 минут. Москвичи и гости российской столицы увидят самое-самое. Вместе с ротой почетного караула на Красной площади выступит и военный оркестр Вооруженных Сил страны.

Максим Кочетков, художественный руководитель – главный военный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, полковник:

В этом году мы приняли решение использовать современные обработки, что нашим коллегам из роты почетного караула не совсем привычно и стандартно. Мы делаем общее шоу, оно получилось лаконичным, никто не выделяется. Вначале будет оркестр, потом подключается рота. Оно получается совместным, цельным, интересным произведением.

Синхронный марш и поочередное передергивание затвора тоже создают звуки музыки. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

4 килограмма в руках – это не самое сложное. Добиться поднятия прямой ноги почти на полметра, сохраняя при этом равновесие и синхронность. Чтобы этому научиться, нужна не только выносливость, но и гибкость.