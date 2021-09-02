«В силосе будет много энергии». Как заготавливают травяной корм для животных в Гомельской области?

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке кормов из кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Культуру для этих целей изначально планировалось собрать с 857 тысяч гектаров, но окончательная цифра еще будет меняться. Сейчас аграрии тщательно исследуют поля, чтобы решить, где убирать кукурузу на силос, а где – на зерно. В целом же пока темпы заготовки кормов ниже прошлогодних. За исключением Гомельской области. Продолжит тему Александр Добриян.

Сергей Гарусов, механизатор сельхозпредприятия «Антоновка-Агро»:

Низина была – значит, кукуруза есть. Сейчас на бугорок поднимемся, там будет меньше.

Сергей Гарусов убирает кукурузу на силос уже почти неделю. В среднем урожайность – порядка 200 тонн с гектара. Результат средний, но начали с самых слабых участков, а таких в этом году достаточно. Сказалась летняя засуха. Но уже что есть, то есть.

Александр Бельченко, главный агроном сельхозпредприятия «Антоновка-Агро»:

Как мы видим, кукуруза в фазе молочно-восковой спелости. Как раз то, что необходимо для уборки на силос. Початки хорошие, выполненные – значит, в силосе будет много энергии. Основная питательная ценность силоса – это зерно кукурузы.

Для того чтобы энергия зерна стала доступна организму животного, его необходимо расплющить. За консервацию белков, углеводов и витаминов отвечают специальные бактерии. Консервант смешивается с кукурузной массой еще в комбайне и уже в таком виде доставляется к месту хранения.

Александр Добриян, корреспондент:

Силосная траншея – это огромная консерва. В этой, например, 4 000 тонн. Чтобы качественно заготовить такие объемы кормов для животных, необходимо строго соблюдать технологию. Мелочей здесь нет. Даже эта солома на въезде в траншею неспроста. Это как в доме у хорошей хозяйки – чтобы войти в прихожую, нужно вытереть ноги. Так и здесь. Техника, приезжающая с полей, чтобы завезти зеленую массу в траншею, сначала проходит этот нехитрый санитарный барьер.

В Жлобинском районе в этом году планируют заготовить 32 кормовые единицы на одно животное. Это практически полуторагодовой запас. Из 240 тысяч тонн силоса в траншеях уже порядка 20 %. Кроме того, начавшиеся дожди вызвали бурное отрастание трав, что позволит получить дополнительные объемы сенажа.

Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:

Корма у нас в этом году, слава богу, есть, не будем голодать. Уже заготовили 135 % к уровню прошлого года сенажа, причем первого класса, но мы на этом не останавливаемся. У нас пошли дожди – идет второй укос травы. Естественно, идет заготовка кукурузного силоса.