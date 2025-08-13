С 1 сентября вступают в силу масштабные изменения в системе образования – рассказываем подробности

В новом учебном году в расписании белорусских школьников появится дополнительный урок физкультуры – третий в неделю. В связи с этим подверглась изменениям учебная программа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новом учебном году в расписании белорусских школьников появится дополнительный урок физкультуры – третий в неделю. В связи с этим подверглась изменениям учебная программа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из трех уроков обязательно должен быть игровым. Во время его проведения не допускается сдача тестов и контрольных упражнений. Кроме этого старшеклассникам могут дать домашнее задание практического характера. Например, увеличить число подтягиваний или приседаний. Все это необходимо для поддержания здоровья и общего физического состояния школьников.
Александра Алексеева, консультант главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:
На уроке физкультуры, когда самое главное – это двигательная активность учащихся, давать им какие-то теоретические аспекты было бы нелогичным. Некоторые учителя акцентировали слишком большое внимание на этом разделе. Поэтому в настоящее время в учебных программах раздел знания и основы видов спорта изучаются параллельно.
Ряд изменений внесен и в Кодекс об образовании. Действовать они также начнут с начала нового учебного года. Так теперь вводится обязательный деловой стиль одежды на уроках, учеба в 10 классах завершится 25 мая – для проведения учебно-полевых сборов, а в сельских школах, специализированных лицеях и кадетских училищах смогут обучать вождению на автомобиле.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Нормативно-правовая база тоже претерпела ряд изменений. Это касается таких вопросов, как централизованных экзаменов. У нас ребята по медицинским показаниям, которые определены Министерством здравоохранения, смогут быть освобождены от централизованного экзамена, получить документы в образовании, аттестат, по своим годовым отметкам.
Также в школах начнет действовать запрет на мобильные телефоны. В учреждениях образования уже созданы необходимые условия для того, чтобы школьники смогли сдавать свои их в специально оборудованные места.