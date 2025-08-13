Более 100 работников системы Управления делами Президента посетили Дворец Независимости

13 августа Дворец Независимости распахнул двери для более 100 работников организаций, входящих в систему Управления делами Президента Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию, где подробно рассказали об идее создания Дворца, процессе его строительства.

150 видов экзотических растений, самый большой зал торжественных церемоний в стране и герб весом 1,5 тонны – это лишь малая часть того, чем впечатляет Дворец Независимости. Детали интерьера архитектурной жемчужины Беларуси выполнены вручную лучшими мастерами из отечественных материалов. Строгость и сдержанность постмодернизма гармонично сочетаются с элементами национального колорита.

Ангелина Лазаренко, юрист отдела правовой и кадровой работы РУП «Октябрьский»: Я вообще сама как эстет под большим впечатлением. Здесь, правда, очень красиво, каждый зал по-своему разнообразный, интересный, и очень нравится то, что мы приходим, и мы не просто под впечатлением, что это невероятно красиво, но мы понимаем, в каких залах какие мероприятия происходили, какие здесь были задействованы люди. И каждый зал по-своему интересен.

Каждый зал, кабинет и элемент рабочей резиденции Президента буквально пропитан духом истории. Здесь проходят международные встречи, чествуют выдающихся земляков, кружится на балах талантливая молодежь. Посетители познакомились и с политической фотоисторией страны: архивными снимками и личными наградами главы государства. Увидев красоту и масштаб здания, сегодняшние гости ощутили гордость и осознали, что они также вносят свой вклад в развитие страны.

Валентина Киринская, специалист по организации закупок РУП «Слуцкие пояса»:

Мы приехали из «Слуцких поясов», у нас находится станок, единственный в мире, который выпускает пояс, который известен на весь мир. При посещении экскурсии данного Дворца мы увидели наш пояс, который был подарен на открытии нашей фабрики Президенту. Конечно же, мы гордимся.

Посещение Дворца Независимости уже стало доброй традицией. Первая экскурсия состоялась 10 лет назад. И желающих оказаться в месте, где проходят ключевые политические события нашей страны, становится все больше. К слову, идея сделать такие визиты доступными, в том числе для иностранных делегаций, принадлежит главе государства.