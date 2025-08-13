Свислочь готовится встретить самый хлебный фестиваль страны! Чем удивит «Бацькава булка»?
Хлеб из зерна нового урожая уже поступает на полки магазинов. А в Свислочи готовятся в эту субботу встретить самый хлебный фестиваль страны – каравай-фест «Бацькава булка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Плетенка по традиционному рецепту из пекарни райцентра четыре года назад впечатлила своим вкусом Президента. С тех пор люди стали ее называть «Бацькава булка». Термин прижился и даже положил начало целому фестивалю, главная идея которого – сохранение традиций, любовь к труду на земле и чествование людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность.
Аграрии Свислочского района сейчас этим и заняты – жатва в разгаре. От зерна до каравай-феста – репортаж Галины Буро.
Нежный звон колосьев пшеницы два года назад привлек в хозяйство Эдуарда Богдана. И это не просто слова. В один момент мужчина сменил профиль занятия: из частной организации, где трудился слесарем, перешел в механизаторы сельхозпредприятия «Ханчицы-Неман». Потому что это было в генах.
Эдуард Богдан, механизатор сельхозпредприятия «Ханчицы-Неман»:
Отец в сельском хозяйстве работал. Я с ним постоянно катался. Понравилось работать в сельском хозяйстве. Хотел какой-то вклад внести.
Озимая пшеница на этом поле уродила – убирают по 45 центнеров с гектара. Хорошо прибавил к весу общего каравая и яровой ячмень. По зерновым уже больше 70 % полей обмолочено. Осталась неделя жатвы, если не подмочит поля небесная канцелярия. Как в этом году в Витебской области. Пришлось коллегам подставить плечо – свислочские аграрии отправили в помощь северному региону свой комбайн с механизатором. Ведь обеспечить стране сытый год – дело общее.
Виктор Жук, главный инженер – заместитель директора сельхозпредприятия «Ханчицы-Неман»:
Несмотря на сложные условия погоды в этом году, все настроены только на положительный результат. Каждый механизатор, комбайнер трудится не покладая рук, собирая каждое зернышко. Мы сможем обеспечить продовольственную безопасность нашей страны.
– Будем с хлебом?
– Будем с хлебом.
Хлеб на столе – мир на земле. Так говорили предки. И до сих пор зерно во всем мире на вес золота. И труд аграриев достоин благодарности. Его символом четыре года назад и стала, как в народе говорят, бацькава булка – плетенка по традиционному рецепту из Свислочи, вкус которой высоко оценил Президент. Райцентр стал столицей самого хлебного праздника страны – каравай-феста «Бацькава булка». В эту субботу город наполнится ароматом свежей выпечки и ревом моторов. Впервые пройдет трактор-триал. Пока организаторы выкладывают трассу рулонами соломы, заявки на участие продолжают поступать.
Ирина Гутор, заведующая сектором культуры Свислочского райисполкома:
Участников на сегодняшний день уже 9, но это еще не все, еще идут заявки. Мы очень удивлены тем, что активировались даже частники. Некоторые в своей характеристике пишут, что это мечта – поучаствовать в трактор-триале. Поэтому мы в субботу осуществим мечту некоторых людей.
Исполняют мечты и сохраняют белорусские традиции. На каравай-фесте предложат попробовать традиционную выпечку из разных регионов страны, удивят 10-килограммовыми караваями и покажут, какой хлеб пекли белорусы во время войны – в этом году фестиваль пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. Ведь хлеб во все времена был и остается всему голова.