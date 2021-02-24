Заправку «Белоруснефть» на Горецкого открыли после модернизации. Что изменилось?

Новости Беларуси. Необычное оформление, высококачественный сервис и удобное расположение. Это лишь некоторые достоинства автозаправочной станции «Белоруснефть», которая вновь открылась в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что собой представляет обновленный комплекс придорожного сервиса, узнала Вероника Кудринецкая.

Что такое качественный сервис, хорошо знают в компании «Белоруснефть». На топливной карте Минска появилась еще одна современная АЗС. Координаты: Горецкого, 10. В меню: горючее на любой кошелек, уютное кафе и улыбчивый персонал. Заглянуть сюда стоит, даже если вы не на колесах.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Сегодня проектная мощность заправочной станции составляет 375 заправок в сутки. Имеются дополнительные услуги: пылесос, пост подкачки шин, станция быстрой зарядки Mode 4 на 150 киловатт/час. И совмещенный торговый зал с кафетерием площадью 138 квадратных метров на 13 посадочных мест. Дополнительно – бесплатный Wi-Fi и касса самообслуживания.

Беспокойство автомобилистов, привыкших заправляться на этой АЗС, позади. Спустя четыре месяца станция преобразилась до неузнаваемости, расширив ассортимент предлагаемых услуг. Современный дизайн в фирменных цветах создает комфортную обстановку для автолюбителей. В магазине можно приобрести все необходимое, обслуживание на самом высоком уровне.

Максим Радобольский, заместитель директора по розничной торговле предприятия РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Появился торговый зал, где клиент может самостоятельно выбрать перечень товаров, которые нужны в дорогу, перекусить, воспользоваться кофемашиной на натуральном молоке.

Денис Драпей, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Сейчас перечень услуг расширился, пропускная способность станции также увеличивается. С учетом строительства жилья, которое будет осуществляться в течение пяти последующих лет, это востребованное и актуальное мероприятие.

В стильном кафе подают фаст-фуд и свежую выпечку: хот-доги, гамбургеры, сэндвичи. Здесь можно заправить не только машину, но и себя любимого.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Для отпуска нефтепродуктов предусмотрено шесть мультимедийных ТРК. Здесь же, не отходя от автомобиля, можно заправиться с помощью мобильного приложения Drive and Pay. Также имеется кнопка вызова оператора для людей с ограниченными возможностями.