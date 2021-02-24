«Мы не останавливаемся на достигнутом». В Беларуси открыто новое месторождение нефти

Новости Беларуси. Новое месторождение нефти открыто в Беларуси. Успех связан с центральной структурной зоной Припятского прогиба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот нефтеносный район вот уже полвека является главным для белорусских нефтяников. Скважина находится в Хойникском районе. На глубине более 4 200 метров получен приток нефти 20 тонн в сутки. «Это первая из порядка 70 тысяч точек». Где в Беларуси планируют найти нефть и как проводят георазведку?

После завершения строительства и освоения скважины будет выполнен подсчет запасов углеводородов. В ближайшие два года в этой зоне планируют пробурить 13 поисково-разведочных скважин.

Виктор Архипенко, начальник Светлогорского управления буровых работ производственного объединения «Белоруснефть»:

Данная буровая установка находится на рельсовых путях и позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров для бурения следующей скважины без разбора.

Денис Закружный, начальник управления скважинных технологий и сервиса производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас закупается очень много современной техники белорусского производства. Тампонажной техники для гидроразрыва пласта. Закупаются новые химреагенты, материалы. Мы должны достигнуть высоких показателей по добыче нефти из трудноизвлекаемых запасов наших.

Петр Повжик, заместитель генерального директора «Белоруснефти» по геологии производственного объединения «Белоруснефть»:

Впервые в современной истории Беларуси объемы полевых сейсмических работ в этом году у нас превысят 1 000 квадратных километров, при том что объем проходки поисковых скважин превысит 40 тысяч метров.