Политолог Шпаковский о ВНС: эту практику надо продолжать в дальнейшем

Новости Беларуси. Вновь к итогам Всебелорусского народного собрания, на котором обсуждали наше общее будущее. Непосредственное участие в форуме приняли 2 400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентиры развития нашего государства в целом, а также стратегия и тактика работы по отдельным направлениям – сейчас по всей стране в трудовых коллективах продолжают обсуждать основные моменты народного вече.

Глава СК Беларуси: возбуждено и расследуется более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности