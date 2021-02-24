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Политолог Шпаковский о ВНС: эту практику надо продолжать в дальнейшем

24 февраля 2021 19:15
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Новости Беларуси. Вновь к итогам Всебелорусского народного собрания, на котором обсуждали наше общее будущее. Непосредственное участие в форуме приняли 2 400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентиры развития нашего государства в целом, а также стратегия и тактика работы по отдельным направлениям – сейчас по всей стране в трудовых коллективах продолжают обсуждать основные моменты народного вече.

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Политолог Шпаковский о ВНС: эту практику надо продолжать в дальнейшем -1

Александр Шпаковский, политолог, делегат Всебелорусского народного собрания:
Это был достаточно интересный, обстоятельный разговор об итогах Всебелорусского народного собрания, политических итогах, программе социально-экономического развития нашей страны, которая была принята на пять лет, и тех перспективах, дорожной карте, условно говоря, которая будет знаменовать собой предполагаемое конституционное преобразование в Беларуси. Можно сказать, что общение было открытым, достаточно транспарентным, интересным. Эту практику, мне кажется, надо продолжать.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Шпаковский # Фотофакт

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