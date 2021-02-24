Глава СК Беларуси: возбуждено и расследуется более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности
Новости Беларуси. К итогам Всебелорусского народного собрания, где обсуждали наше общее будущее. Непосредственное участие в форуме приняли 2 400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Ориентиры развития нашего государства в целом, а также стратегия и тактика работы по отдельным направлениям – сейчас по всей стране в трудовых коллективах продолжают обсуждать основные моменты народного вече.
Политолог Шпаковский о ВНС: эту практику надо продолжать в дальнейшем
В Следственном комитете 24 февраля прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания. Не секрет, что на делегатов и сотрудников правоохранительного блока оказывалось колоссальное давление со стороны, однако следователи несмотря ни на что защищают права и законные интересы граждан нашей страны.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Очевидно, что все правоохранители оценивают результаты собрания через призму постэлекторальных событий, произошедших в стране, начиная с лета 2020 года. Так, подразделениями Следственного комитета за это время возбуждено и расследуется более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы все вынесли из Всебелорусского народного собрания, заключается в том, что весь правоохранительный блок (Следственного комитета в том числе) решительно настроен на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране.