Глава СК Беларуси: возбуждено и расследуется более 2 300 уголовных дел экстремистской направленности

Новости Беларуси. К итогам Всебелорусского народного собрания, где обсуждали наше общее будущее. Непосредственное участие в форуме приняли 2 400 делегатов, а также несколько сотен приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Ориентиры развития нашего государства в целом, а также стратегия и тактика работы по отдельным направлениям – сейчас по всей стране в трудовых коллективах продолжают обсуждать основные моменты народного вече. Политолог Шпаковский о ВНС: эту практику надо продолжать в дальнейшем

В Следственном комитете 24 февраля прошла встреча личного состава с делегатом Всебелорусского народного собрания. Не секрет, что на делегатов и сотрудников правоохранительного блока оказывалось колоссальное давление со стороны, однако следователи несмотря ни на что защищают права и законные интересы граждан нашей страны.