Заплатил за курсовую 85 рублей и чуть не провалил сессию: можно ли вернуть деньги за заказную работу?

Новости Беларуси. Минчанин Олег Вороник – студент с 5-летнем стажем. Однако главные знания молодой человек получил не в стенах БНТУ, где он учился на программиста. Какой урок жизни ему преподали совсем другие люди, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Олег Вороник, студент:

Время сессии. Нужно было сделать курсовую по программированию, так как я подрабатываю, не хватало времени, поэтому я решил заказать ее в компании.

Долго искать не пришлось. Стоило только открыть интернет и предложения посыпались, словно из рога изобилия.

Выбирай, что называется, на любой вкус и цвет: темы от эпохи возрождения и раннего ренессанса до износа многофункционального сварочного агрегата. В общем, были бы деньги. Олег Вороник:

В интернете нашел контору, созвонился с парнем, встретились, никаких подозрений не было. Почитал договор – все нормально. Цены на «липовые» курсовые варьируются от 40 до 100 рублей. Дипломная дороже – от 300. Все зависит от того, насколько оригинальную работу вы хотите получить. Есть и реально курсовые и дипломные, которые являются авторскими. То есть их пишут преподаватели или продвинутые специалисты. Цены, естественно, дороже – от 2000 рублей. Но в основном «научные» труды бизнесмены банально копируют на многочисленных сайтах. Которые, кстати предлагают не только студенческие работы. В сети легко найти предложения, где за вас напишут кандидатскую и даже докторскую диссертацию.

Но вернемся к нашему герою. Он за свою курсовую по договору заплатил 85 рублей. Вот только цена качества так и не оправдала.

Олег Вороник:

Через 10 дней должны были сделать курсовую. Прислали программу, я не мог ее запустить у себя и отредактировать.

Многочисленные правки и корректировки ничего не дали. Программа не запустилась, и таким образом предъявить преподавателю было нечего. А времени уже ни на что не оставалось.

Олег Вороник:

Сроки горели. Я показывал программу преподавателю, он сказал, что на низкую оценку достаточно. К курсовой также должна была прилагаться записка, но мне ее не прислали. Мне пришлось сделать ее самому.Подобные случаи – сплошь и рядом. Современные преподаватели признаются: покупая дипломные и курсовые работы, студенты серьезно рискуют. В том числе быть отчисленными.

Иногда доходит до смешного.

Инга Воюш, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики и менеджмента СМИ Института журналистики БГУ:

Я встречала дипломную работу. Эта работа была заказная. Тема работы была связана с творчеством В.Л. Гиляровского. Я была научным руководителем, это был студент-заочник. Он принес работу, не посмотрев, что внутри. Была дипломная работа о творчестве Жуковского. Такая работа не могла быть допущена к защите, поэтому молодой человек не окончил наш университет.

Мой коллега из экономического университета получил работу своего заочника и обнаружил, что тот ее заказывал в каком-то агентстве. Это была работа самого преподавателя, только когда он еще был студентом.

Как правило, преподаватели не очень строго смотрят на плагиат рефератов, курсовых и дипломных. Но каждый студент должен знать, что,

заказывая «липовую» научную работу, он рискует приобрести жалкую копию из интернета. Фальсификация научных работ сегодня набирает обороты. К примеру, 2 года назад в Гродно было возбуждено уголовное дело по факту «мошенничество». Обвиняемый зарабатывал на услугах по якобы написанию научных работ. Но как только студенты переводили деньги на счет афериста, последний исчезал, вместе с пустыми обещаниями. В случае Олега не все так печально: преподаватель пожалел студента и работу принял, хоть и оценил ее на минимальный балл. Но можно ли теперь вернуть деньги за невыполненную часть работы?

Алексей Сайков, юрист:

Если заказчик принял данную работу и подписал акт выполненных работ, то он может потребовать проведение экспертизы. Если экспертиза докажет, что данная работа выполнена некачественно, то заказчик вправе потребовать расторжение договора и возмещение расходов на проведение экспертизы.

Подобную экспертизу может провести не только экспертная организация, но и опытный специалист. Стоимость такой услуги может в разы превышать стоимость самой работы. Стоит ли оно того – решать вам. Ведь кроме лекций и консультаций в ВУЗе вам придется посещать и судебные заседания.