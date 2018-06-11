В Минске стартует Неделя белорусской кухни. Какие уникальные блюда будут представлены?

Холодничок, лапуны с грудинкой, мачанка с блинами. В Минске сегодня стартует Неделя белорусской кухни.
Холодничок, лапуны с грудинкой, мачанка с блинами. В Минске сегодня стартует Неделя белорусской кухни.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – соорганизатор Недели белорусской кухни, шеф-повар Кирилл Фёдоров.
Неделя белорусской кухни: где проходит и почём блюда?
Какие блюда будут входить в меню Недели белорусской кухни? Какая задача Недели белорусской кухни? Узнаете, посмотрев видеоматериал.