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В Минске стартует Неделя белорусской кухни. Какие уникальные блюда будут представлены?

11 июня 2018 09:19
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Холодничок, лапуны с грудинкой, мачанка с блинами. В Минске сегодня стартует Неделя белорусской кухни.

В Минске стартует Неделя белорусской кухни. Какие уникальные блюда будут представлены? -1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – соорганизатор Недели белорусской кухни, шеф-повар Кирилл Фёдоров.

Неделя белорусской кухни: где проходит и почём блюда?

Какие блюда будут входить в меню Недели белорусской кухни? Какая задача Недели белорусской кухни? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# События в Минске # общество # Кирилл Фёдоров # Фотофакт

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