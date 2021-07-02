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Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться?

02 июля 2021 06:52
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Новости Беларуси. Граждане 73 государств могут беспрепятственно приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Такую возможность безвизового посещения нашей страны предусматривает подписанный 1 июля главой государства указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться?-1

Вакцинацию иностранцев от коронавируса планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом. Порядок оказания услуги, включая сбор и обработку заявок в информационной системе, в том числе оформление сертификата о вакцинации, установит Совет Министров.

Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться?-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Одно из условий – наличие гражданина в электронной очереди, куда он должен записаться. Это информационная система. После этого дается двое суток, чтобы данный гражданин был в базе Государственного пограничного комитета. После этого человек может приезжать на границу. При условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и, соответственно, записи в электронной очереди ему будет предоставлена возможность приезда в Республику Беларусь для вакцинации.

Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться?-7

Указ вступит в силу уже с 15 июля.

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# Вакцинация # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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