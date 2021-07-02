Запись в электронную очередь и ПЦР-тест. Что ещё нужно иностранцам, чтобы приехать в Беларусь вакцинироваться?

Вакцинацию иностранцев от коронавируса планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом. Порядок оказания услуги, включая сбор и обработку заявок в информационной системе, в том числе оформление сертификата о вакцинации, установит Совет Министров.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Одно из условий – наличие гражданина в электронной очереди, куда он должен записаться. Это информационная система. После этого дается двое суток, чтобы данный гражданин был в базе Государственного пограничного комитета. После этого человек может приезжать на границу. При условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и, соответственно, записи в электронной очереди ему будет предоставлена возможность приезда в Республику Беларусь для вакцинации.