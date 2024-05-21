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Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана

21 мая 2024 14:14
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Запись от имени Александра Лукашенко сделана в книге соболезнований посольства Ирана в Минске, которая открыта в связи с трагической гибелью Президента исламской республики Эбрахима Раиси, а также главы иранского МИД и ряда высокопоставленных руководителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-1

По поручению главы государства послание со словами соболезнования оставил первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков. Белорусский лидер выразил поддержку всему иранскому народу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе и пожелал стойкости духа. Александр Лукашенко отметил, что Президент Раиси навсегда останется в его памяти как профессиональный и мудрый политик, который очень много сделал для укрепления белорусско-иранских отношений.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-4

В соболезновании отмечается, что всего чуть более года назад белорусская делегация имела возможность ощутить теплый, дружеский прием на гостеприимной иранской земле, была достигнута договоренность с иранскими коллегами о реализации большого количества проектов и инициатив. Лидеры двух стран обсуждали вопросы международной повестки и двустороннего сотрудничества. В память о трагической гибели Президента Ирана и сопровождающих его лиц Максим Рыженков также передал в посольство корзину белых роз от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-7

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это не только проявление уважения к лидеру Ирана, который практически с самых первых шагов своей политической, общественной карьеры был связан со всеми этапами развития современного иранского государства. Человек, который действительно сделал очень многое для наших двусторонних отношений, его связывали с нашим Президентом действительно очень близкие, дружеские отношения. Президенты только официально встречались три раза. В прошлом году, вы помните, насколько был серьезный, масштабный визит, который заложил очень много основ для развития наших взаимоотношений по всем направлениям: от гуманитарного до промышленного.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-10

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Для нас, для белорусов, любая трагедия в доме наших друзей отзывается в нашем сердце. Вот это человеческое, что нас связывает вроде бы со столь далеким Ираном и дает надежду на то, что наши дальнейшие взаимоотношения, наше дальнейшее содействие и сотрудничество с Ираном будет только развиваться.

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Слова соболезнования от государственного секретариата Совета безопасности Беларуси в книге оставил Александр Вольфович. Он отметил, что географически далекие Беларусь и Иран связывают единые подходы в выстраивании внешней политики.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-13

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Политика наших стран где-то во многом похожа. Мы выступаем за многополярный мир, за равноправие, за справедливость, за уважение той политики, которую проводит суверенное государство, за недопустимость санкций в отношении государств. И вот такую политику проводил Президент Ирана.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-16

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси:
Иран и Беларусь больше 30 лет имеют очень хорошие отношения и всегда были рядом друг с другом, бок о бок – и в хорошие, и в трудные времена. Я бы хотел поблагодарить всех белорусских друзей иранского народа, которые с первых часов приезжали к нам и возлагали цветы.

Запись от имени белорусского Президента оставлена в книге соболезнований в посольстве Ирана-19

Книга соболезнований 21 мая была открыта до 17 часов. Оставить свои послания можно также 22 и 23 мая. Горечь утраты вместе с иранским народом разделяют все белорусы. В знак скорби люди несут цветы к зданию Посольства Ирана.

# Некролог # общество # Сергей Лукашевич # Александр Лукашенко # Максим Рыженков # Александр Вольфович # Эбрахим Раиси

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