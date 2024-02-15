Запечённый картофель с копчёной горбушей. Готовим сытный завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас запеченный картофель с копченой горбушей. И для этого блюда нам понадобится копченая горбуша, запеченный картофель, оливковое масло, сливочное масло, греческий йогурт, красный хрен и зеленый лук.

Предварительно картошку я запекал при 180 градусах час в фольге. Теперь мы берем картофель, разрезаем его пополам, снимаем кожицу сверху. Придаем картофелю форму лодочки. Делаем ложкой небольшую выемку, берем небольшие кусочки сливочного масла и кладем в середину. И разминаем внутренность картофеля, смешиваем его с маслом. Картофель с маслом я перемешал, сейчас добавляю по чайной ложке красного хрена. Немного перца и соли, столовую ложку греческого йогурта.

Сверху копченая горбуша. Можно порезать, можно нарвать руками крупными кусочками. Главное, чтобы косточки не попали. В нашем сегодняшнем рецепте мы используем копченую горбушу, так как она имеет более яркий вкус. И отлично сочетается с греческим йогуртом, хреном и печеным картофелем. Как альтернатива – вместо копченой горбуши можно добавить копченую скумбрию или можно использовать слабосоленый лосось и форель. Но на крайний случай можно использовать консервированный тунец.

Также понадобится зеленый лук. Лук мелко нарезаем. Так как все ингредиенты у нас уже готовы, это блюдо не требует тепловой обработки. Осталось только полить еще греческим йогуртом, добавить немного хрена и посыпать зеленым луком. Хрен добавляет этому блюдо пикантность и делает его более ярким. И последний штрих – сверху зеленый лук.