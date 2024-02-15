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Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?

15 февраля 2024 08:43
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До старта XI Форума регионов Беларуси и России менее полугода. Активный этап подготовки начался в Витебске. Работы ведутся на нескольких объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?-1

Одной из площадок для приема гостей станет Летний амфитеатр. Здесь предстоит переоборудовать инженерные сети, вентиляционные камеры, обновить электроснабжение. Заменят и крышу объекта. Проектом предусмотрена модернизация подсветки с возможностью «виртуального» управления.

Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?-4

Глеб Лапицкий, генеральный директор центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар»:
До Форума регионов мы планируем провести замену сценического оборудования, которое находится на сцене – это колосники, это напольное покрытие. И сделать декоративную подсветку самого здания административного корпуса Летнего амфитеатра. Также будут модернизированы санитарные узлы, будет заменена крыша. Спуски преобразятся будут выполнены по всем требованиям для людей с ограниченными возможностями.

Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?-7

Преобразятся более 10 тысяч квадратных метров концертного зала «Витебск». Наружные работы уже выполнены, проводится замена внутренних инженерных систем, приобретается звуковое оборудование.

Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?-10

Павел Манак, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета:
Еще одним немаловажным объектом к празднику города и к проведению Форума регионов является реконструкция площади Победы, где будут установлены плоскостной фонтан, заменены буквы «Подвиг советского народа бессмертен», будет заменена архитектурная подсветка мемориала «Трех штыков».

В гостинице «Витебск» обновят около 150 номеров, создадут безбарьерную среду от первого до последнего этажа. Изменится фасад здания, будет обустроена парковка для автобусов.

# Союзное государство # общество # Глеб Лапицкий

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