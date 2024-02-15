Витебск готовится принять Форум регионов – какие объекты города обновят?

До старта XI Форума регионов Беларуси и России менее полугода. Активный этап подготовки начался в Витебске. Работы ведутся на нескольких объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из площадок для приема гостей станет Летний амфитеатр. Здесь предстоит переоборудовать инженерные сети, вентиляционные камеры, обновить электроснабжение. Заменят и крышу объекта. Проектом предусмотрена модернизация подсветки с возможностью «виртуального» управления.

Глеб Л апицкий, генеральный директор центра культуры « В итебск», директор М еждународного фестиваля искусств « С лавянский базар»: До Форума регионов мы планируем провести замену сценического оборудования, которое находится на сцене – это колосники, это напольное покрытие. И сделать декоративную подсветку самого здания административного корпуса Летнего амфитеатра. Также будут модернизированы санитарные узлы, будет заменена крыша. Спуски преобразятся – будут выполнены по всем требованиям для людей с ограниченными возможностями.

Преобразятся более 10 тысяч квадратных метров концертного зала «Витебск». Наружные работы уже выполнены, проводится замена внутренних инженерных систем, приобретается звуковое оборудование.

Павел Манак, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета:

Еще одним немаловажным объектом к празднику города и к проведению Форума регионов является реконструкция площади Победы, где будут установлены плоскостной фонтан, заменены буквы «Подвиг советского народа бессмертен», будет заменена архитектурная подсветка мемориала «Трех штыков».

В гостинице «Витебск» обновят около 150 номеров, создадут безбарьерную среду от первого до последнего этажа. Изменится фасад здания, будет обустроена парковка для автобусов.