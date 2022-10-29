Западные ворота Беларуси. Как чиновники Бреста провели генеральную уборку родного города

Новости Беларуси. Облик родного города в руках тех, кому небезразлично его прошлое и будущее. В Бресте 29 октября провели экологическую акцию, которая объединила более полутысячи человек. В их числе руководство области и города. Масштабная перезагрузка для памятного места, Парка воинов-интернационалистов, и дальнейшее развитие областного центра как западных ворот Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они назовут это генеральной уборкой в Бресте и не ошибутся. Перед бензопилами и топорами равны все. Трудовой десант состоит из тех, кто каждый день на своем уровне принимает решения о развитии города, региона, и тех, кто просто рад жить в одном из самых зеленых и благоустроенных областных центров Беларуси. В брестском парке проводят первое масштабное обновление почти за 50 лет. Вот как изменится место отдыха жителей.

Гуляю с внуком и буду рассказывать: вот тут бабушка работала, и впоследствии и тебе надо соблюдать чистоту и порядок.

Парк воинов-интернационалистов в Бресте решился на тотальную перезагрузку. Более 40 гектаров – площадь зеленого острова в одном из крупнейших микрорайонов города. Первое масштабное обновление за последние почти 50 лет. Всего в благоустройстве уже поучаствовали более 3 тысяч человек.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Задача – прежде всего восстановить уникальный естественный ландшафт, когда между парковой зоной и настоящим лесным массивом границы практически нет. Осенний трудовой десант продолжает благоустройство, на субботник вышли более полутысячи человек.

В парке уже проложили новые дорожки, обновили освещение, позаботились и о местах для отдыха. В будущем здесь смогут выступать уличные музыканты, расширят локации для быстрого перекуса, появится литературный уголок и велодорожки в естественной среде. Уже установили четыре площадки для уличного спорта, а также видеонаблюдение для безопасности посетителей. Брест – западная визитная карточка Беларуси, а потому развитие областного центра требует стратегического подхода. В его основе – экономическая стабильность.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Мы уже больше года в санкциях. В тех или иных. Изначально промышленный потенциал области имел, как и другие области, дискомфорт. Но прошло время. Сегодня для нашего региона, я считаю, 90 % как минимум предприятий адаптировались к санкциям. Об этом говорят цифры экономического развития региона.

Здоровая экономика позволяет расти, в том числе городам. В Бресте строят новый микрорайон ЮЗМР-1. Сейчас прокладывают артерии для жилого квартала и транспортной инфраструктуры. А к 2025 году здесь появятся дома переменной высотности. Первые этажи некоторых из них адаптируют под магазины и сервисы для жизни – от стоматологии до парикмахерской. Микрорайон позволит отстроить 150 тысяч квадратных метров жилья, а это новоселье для 5,5 тысячи брестчан. При проектировании учитывали все последние тенденции: и закрытые дворы с детскими площадками, свободными от транспорта, и места отдыха с домашними животными, и рекреационные зоны повышенного комфорта. Первые два дома сдадут уже до конца этого года.