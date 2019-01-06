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«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году

06 января 2019 19:33
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Новости Беларуси. В целом в 2019 году белорусов ждет немало ярких событий и юбилейных дат. Но лично для каждого он всё равно будет по-своему знаковым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-1

В новом году хотим, конечно же, попробовать не только что-то освоить, но и где-то побывать.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-4

Хорошо закончить школу. И вообще – чтобы получить подарков много.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-7

Я хочу занырнуть с аквалангом.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-10

Пока хотим научиться кататься на коньках и уже идем осуществлять это.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-13

Ждем прежде всего радости. И мира во всем мире.

«Занырнуть с аквалангом»: что белорусы хотят сделать в новом году-16

Александр Лучонок, корреспондент:
Белорусы оценивают этот год оптимистически. Больше 70 % (кстати, в основном молодежь) уверены: он получится удачным, в то время как лишь 13 % убеждены, что он будет трудным.

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# Новый год # общество # Александр Лучонок # Фотофакт

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