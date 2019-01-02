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Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса

02 января 2019 14:47
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Новости Беларуси. С оптимизмом и хорошим настроением белорусы встретили Новый год. Об этом говорят данные исследования Информационно-аналитического центра при Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса-1

Опрос проводился 1 января. Так, большинство респондентов от 2019-ого ждут позитива. Более 70 % граждан считают, что наступивший год для Беларуси сложится удачно, причем многие верят и в личный успех. И только 13 % во время исследования высказались за пессимистичный прогноз.

Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса-4

В преддверии праздника белорусы рассказали и о своих желаниях. Лидируют в этом wish-рейтинге улучшение здоровья и материального положения. Реже планы связаны с улучшением бытовых условий, отдыхом, изменением образа жизни. А каждый третий белорус в возрасте от 18 до 29 лет мечтает о создании семьи.

# Новый год # общество # Фотофакт

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