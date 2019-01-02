Чего белорусы ожидают от 2019-го? Данные опроса

Новости Беларуси. С оптимизмом и хорошим настроением белорусы встретили Новый год. Об этом говорят данные исследования Информационно-аналитического центра при Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опрос проводился 1 января. Так, большинство респондентов от 2019-ого ждут позитива. Более 70 % граждан считают, что наступивший год для Беларуси сложится удачно, причем многие верят и в личный успех. И только 13 % во время исследования высказались за пессимистичный прогноз.