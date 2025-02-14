Занятия спортом и укрепление иммунитета. Вот какие противоэпидемические меры приняты в белорусских школах

Школа – место скопления большого количества людей. В таком организованном коллективе вирус передается быстро, тем более что восприимчивость к ОРВИ у ребенка в 4-5 раз выше, чем у взрослого. Это связано с тем, что у детей не всегда сформирован крепкий иммунитет. Пропустить школьные уроки из-за болезни неприятно и для ребенка, и для родителей. Поэтому внимание, которое уделяется противоэпидемическим мерам в школах, – особое.

Наталья Новик, директор ГУО «Средняя школа № 224 г. Минска»:

С открытия школы система по этому вопросу выстроена. У нас дежурный администратор, дежурный учитель и дежурные учащиеся находятся на пропуске, имеется бесконтактный термометр, который может измерить температуру тела каждого ребенка. Работают на базе школы два медицинских кабинета. При малейших симптомах, если мы видим, что ребенок неважно себя чувствует, конечно, обращаемся сразу к медику. Первое, что делается, измеряется температура тела ребенка. Если она повышена. Сразу связываемся с родителями, ребенок должен покинуть школу, чтобы вылечиться.