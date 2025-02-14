Подготовка к посевной – к началу марта в Минской области около 95% техники выйдет в поля

О том, как в хозяйстве готовятся к новому сезону, расскажет Анастасия Близнюк.

В центральном регионе активно идет подготовка к посевной кампании. В Смолевичском райагросервисе в мастерских не прекращается работа: проверяется техника, устраняются неполадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии понимают, что именно сейчас закладываются основы будущего урожая. 70 % техники уже готовы. Работы продолжаются. Цель – успеть до начала марта – будет выполнена.

В хозяйствах Минской области важный этап – подготовка сельхозтехники к новому сезону. Все машины должны быть в идеальном состоянии, чтобы обеспечить высокую производительность. Инженер райагросервиса Владислав Борищев тщательно осматривает каждую деталь. В профессию он пришел по стопам отца и продолжает семейную династию.

Каждая единица техники проходит тщательную проверку и обслуживание, что гарантирует надежность в условиях активного использования. Так, 70 % сельхозмашин уже на линейке.

Владислав Борищев, инженер Смолевичского райагросервиса: Мои обязанности – ремонтировать технику, в частности сложный ремонт, смотреть, следить, вести учет и табель за слесарями. Сам процесс работы, ремонт, обслуживание.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

В Смолевичском райагросервисе подготовку техники к посевной начали еще по осени. Работы практически завершены. К началу марта техника будет готова к полям, обеспечивая надежный старт для нового урожая.

К 1 марта в центральном регионе поставят на линейку готовности около 95 % техники. Кроме того, планируют закупить свыше 300 различных видов сельхозмашин, что позволит повысить производительность и улучшить результаты работы в полях.